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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث التعليم العالي عن الطلاب العائدين من أوكرانيا: سنقف بجانبهم

صدى البلد

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إن عدد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا الراغبين في التحويل لجامعات أهلية وخاصة طبقاً لقرارات الاسبوع الماضي بلغ 2500 طالب، وفقاً للاستمارة الموحدة التي جرى تدشينها عبر وزارتي الهجرة والتعليم العالي.


وأوضح في  مداخلة   هاتفية  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:إعتباراً من يوم  الاثنين سيتم تقديم الاوراق  الثبوتية  والمستندات المطلوبة  في  العنوان المخصص 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر وهو المقرر الذي خصصته وزارة الهجرة  لاستقبال كافة الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات    الخاصة   والاهلية المصرية   وفقاً للمدة المبينة بحضور مندوبي من وزارة التعليم العالي لمراجعة بيانات الطلاب  وأوراقهم ".

واستطرد : عقب ذلك سيتم تصنيف كافة الاوراق والبيانات  المتاحة للطلاب على الكليات المختلفة، مبيناً أن تخصصات الطب البشري والاسنان والهندسة والصيدلة سيجرى لهم إختباراً  عبر إختبار مركزي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة   أما بقية التخصصات  فلا تحتاج للاختبار وسيتم إلحاقها مباشرة  بالجامعات التي يرغب   فيها الطلاب وهي التي ستجري إمتحانات للطالب ".


واصل : خلال مدة الاسبوعين المخصصة لتقديم الاوراق  يقدم الطالب كافة الاوراق  الثبوتية  عبر  كارنيه الجامعه وجواز السفر وأي بيانات  تفيد بتخصصه بالاضافة لمدة ثلاثة أشهر  ممتدة لاستكمال بقية الاوراق  المتاحة بالنسبة له ".


وأوضح أن  إختبار   تحديد المستوى هدفه تحديد مستوى الطالب الحقيقي عبر لجان منعقدة برئاسة  اساتذة من  القصر العيني    بالنسبة للطب  البشري  والاسنان والهندسة بواسطة اساتذة في جامعة عين شمس وفور    الانتهاء  سيتم  وضع الجداول   والاعلان عن النتائج وإعطائهم عبر الاعلام  وعبر وسائل الوزارة   ووسائل التواصل    المباشرة   مع الطلاب    ".

ورداً على سؤال الحديدي   : ماذا لو لم ينجح أحد الطلاب في تلك الاختبارات المؤهلة   ؟ ليرد عبد الغفار قائلاً : " نحن في ظروف إستثنائية   والتوجيهات السياسية من القيادة  واضحة بالوقوف   بجانب   أبنائنا من الطلاب في  هذا العام الدراسي الذي يشهد  ظروفاً إستثنائية   وهو إستثناء  للعام الدراسي   الحالي فقط   وأؤكد على سبيل الاستثناء  بالنسبة لاولادنا من الطلاب الراغبين في العودة لمصر ".


وأكمل : هناك تغاض عن مجموع الثانوية العامة تماماً  لكن  هذا لايمنع   من إجراء إختبار تحديد  المستوى لتحديد مستواه   التعليمي المناسب في  الجامعة الاهلية او الخاصة   وهو إختبار لتحديد المستوى أو الفرقة التي يلتحق بها وليس لرفض الطالب"؟
 
وشدد على أن إختبار تحديد المستوى يهدف لتحديد المرحلة الدراسية المناسبة كبديل عن المقاصة العلمية "قائلاً : " لان  الطلاب ماعندهمش  توصيف  علمي للمواد الي درسوها   ".


ولفت إلى تحديد  الجامعات الاهلية والخاصة لان الحكومية لديها أعداد كبيرة من الطلاب بنسب  كبيرة    ولذا من البداية أكدنا على الجامعات الخاصة والاهلية فقط.

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