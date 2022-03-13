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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالله السعيد : اعتزالي دوليا عن قناعة

صدى البلد

قال الكابتن عبد الله السعيد قائد بيراميدز إن الفريق وجميع اللاعبين على أتم استعداد لخوض مباراة الصفاقسي التونسي المهمة بملعب رادس خاصة أنها أمام فريق قوي قاريا وله تاريخ كبير، وبملعبه ووسط جماهيره ويسعى لتعويض خسارته الماضية في آخر الجولات بالقاهرة، موضحا أن الفريق جاهز تماما لتلك المواجهة الهامة ويسعى للفوز من أجل تأكيد تأهله للدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة على التوالي ومن ثم مواصلة المشوار حتى النهائي والتتويج باللقب القاري.

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الفريق هدفه واضح هذا الموسم وهو المنافسة على كل البطولات وبالتالي من الضروري نسيان ما حدث مؤخرا والتركيز على الوضع الحالي وضرورة الفوز والتعويض واستكمال الموسم القوي محليا وقاريا وتأكيد التأهل للدور ربع النهائي، والمنافسة على اللقب.

أشار إلى أنه قرر اعتزال اللعب الدولي عن قناعة بعد نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة في الكاميرون، ولكنه يتمنى في ذات الوقت كل التوفيق للاعبي المنتخب وجهازهم الفني في الفوز على السنغال وحجز بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر.

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