بعد تكريمهن من قبل السيدة الأولى.. ملهمات مصريات في ضيافة التاسعة

إستضاف برنامج التاسعة تقديم الإعلامية دينا عبد الكريم المذاع على القناة الأولى المصرية، سيدات يمثلن نماذج مصرية ملهمة، كرمتهن السيدة انتصار السيسى.

ومن جانبها قالت أمل الزناتى أول سيدة ميكانيكى بكفر الشيخ كرمتها السيدة انتصار السيسى، إنها استقبلت مكالمة هاتفية تكشف لها عن التكريم من السيدة انتصار السيسى، معبرة :"اتصلوا عليا وكنت فى مركز طبي بجرى بعض الفحوصات وكنت فى قمة السعادة، ومش عارفه مين اللى رشحنى للجائزة".



وبدورها قالت ديانا سعيد جرجس مؤسسة مبادرة شجرة التوت لدمج ذوي القدرات في المشهد الفني، إن من حق ذوى الهمم أن يقدموا مشاكلهم بنفسهم، معقبة : "نحتاج دعم لذوى الهمم ونحتاج فرقة دائمة من أصحاب ذوى الهمم لتمثيل مصر خارجيا أمام العالم، ولابد من دمج ذوى الهمم مع المجتمع".



