درة تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جديدة .. شاهد

نشرت الفنانة درة ، عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام .

وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ، ونالت الصور اعجابهم .

شاركت درة مؤخرًا في رمضان 2021 بـ مسلسل بين السما والأرض، والعمل كان من بطولة هاني سلامة، ندى موسى، محمد ثروت، نجلاء بدر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف إسلام خيري وإخراج ماندو العدل.



والعمل مأخوذ من قصة الكاتب الراحل نجيب محفوظ، ودارت أحداث العمل في إطار ال15 حلقة، وتم عمل القصة من قبل فيلم سينمائي.



كما عرض لدرة فيلم الكاهن، الذي تم عرضه عام 2021، مع الفنان حسين فهمي وإياد نصار، ودارت أحداث الفيلم حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.