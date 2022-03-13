بشرى وبسمة والبحيري الأفضل في مهرجان نيش البريطانية.. صور

شهد حفل توزيع جوائز "نيش" البريطانية تكريم عدد كبير من نجوم الفن والأغنية من المتميزين في عام ٢٠٢١ وذلك داخل أحد الفنادق النيلية.



كان أبرز المكرمين الفنانة بشرى التي تواجدت بصحبة زوجها سالم هيكل، ومصمم الأزياء العالمى هاني البحيري ، والفنانة بسمة، والفنان العالمي امير المصري والمطربة نسمة محجوب والموسيقار نادر العباسي وال dj العالمي ياسر حريري كأفضل منظم حفلات .

كما تم تكريم المطربة لينا شماميان والسولو سوبرانو اميرة سليم ، الفنانة هاجر أحمد، والتي حضرت بصحبة زوجها أحمد الحداد .. بالإضافة إلى كابتن نور خطاب وغيرهم من المشاهير.