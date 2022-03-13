الدوري الإسباني.. برشلونة يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب أوساسونا

يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، اليوم، الأحد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، لتحقيق الفوز الرابع على التوالي في مسابقة الدوري الإسباني أمام أوساسونا في لقاء الليلة، واستعادة المركز الثالث من أتلتيكو مدريد.

وخاض فريق برشلونة 26 لقاء في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر في 4 مناسبات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أوساسونا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا، للتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

يذكر أن لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإسباني، انتهى بتعادل برشلونة مع أوساسونا بالتعادل 2-2.

ويحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الـ 11 بـ 35 نقطة.

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ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني، رايو فاليكانو مع إشبيلية، وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو، وريال سوسيداد مع ألافيس.