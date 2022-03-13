أنقذها الأطباء من الموت.. تفاصيل الحالة الصحية لزوجة جاستن بيبر

تعرضت هايلي زوجة المغني العالمي جاستن بيبر، لأزمة صحية مفاجئة نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث تعامل الأطباء سريعا مع جلطة أصابتها بسكتة دماغية أثناء تواجدها في المنزل.

دخلت هايلي بيبر التي تبلغ من العمر 25 عاما إلى المستشفى في منطقة بالم سبرينجز، بعد تعرضها لحالة طبية طارئة أثرت على طريقة تحركها ونطقها.

وفحص الأطباء هايلي بيبر للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا، بعدما تم تشخيص زوجها نجم البوب جاستن بيبر البالغ من العمر 28 عاما، بكوفيد 19 قبل بضعة أسابيع.

تسببت إصابة جاستن بيبر بفيروس كورونا بإلغاء عروضه وجولاته الغنائية التي كانت مقررة في لاس فيجاس، ثم تعافى منذ ذلك الوقت.

وقالت مصادر مقربة من عائلة جاستن بيبر إن هايلي خرجت من المستشفى بعد التأكد من تحسن حالتها الصحية، فيما لم يحدد الأطباء حتى الآن السبب الجذري لمشكلاتها الطبية.

تزوجت هايلي بيبر من جاستن بيبر في سبتمبر 2018، وأقيم حفل زفافهما خلال العام التالي، واحتفلا سويا بمرور ثلاث سنوات على ارتباطهما الأبدي على حد وصفهما.

وتمت إعادة جدولة حفلات جاستن بيبر مغني البوب الذي يبلغ من العمر 27 عاما، إلى يونيو المقبل، ومن حق الجمهور استبدال أموال تذاكر العروض من المنافذ المعنية.

وجاء في بيان نشره حساب جاستن بيبر على تويتر، تفاصيل إصابته بفيروس كورونا، وتأجيل عرض الأحد المقبل في لاس فيجاس، والتعبير عن خيبة أمل المغني الكندي لعدم ملاقاة جمهوره في الموعد المحدد.

وأكد البيان على أن سلامة طاقمه ومحبيه دائما له الأولوية لدى جاستن بيبر، ما سيتسبب في تأجيل جولته العالمية التي كان مقررا إقامتها في مارس 2020 وتأجلت بسبب الجائحة.