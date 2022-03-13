مصلحة المواطن والدولة.. الكهرباء تواصل تلقي طلبات تركيب العداد الكودي

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استمرار تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.

وتابع المصدر أن تركيب العداد الكودى يعنى التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العداد الكودى وهدفه المحاسبة المالية الدقيقة التى تصب في مصلحة المواطن والدولة، بدلا من الممارسة الشهرية التى لا تعبر عن الاستهلاك الفعلى .

وأضاف المصدر، أن التقديم على طلب تركيب عداد كودى لا يعنى التوقف عن سداد قيمة الممارسة، لافتا إلى أن المبلغ الذى يتم تحصيله من المخالفين عبارة عن تقدير جزافى لمعدل استهلاك الكهرباء وعدم الانتظام فى سداد الممارسة يعرض صاحب الطلب لعدم تركيب العداد الكودى له.

كيف تقدم طلب تقديم العداد الكودى الكترونيًا؟

يمكن التقدم بطلب تركيب عداد كودى من خلال الرابط التي وضعته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

للتسجيل على المنصة

https://eservices.eehc.gov.eg/

بحسب ما نشرته "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، يمكنك تقديم الطلب "أون لاين" من خلال 5 خطوات وهى كالآتى:

1- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختر منصة خدمات المواطنين.

2- اضغط على خدمة طلب تركيب عداد كودى

3- املأ استمارة البيانات المطلوبة

4- قم بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى

5- اضغط على خانة (ارسال الطلب)

3 طرق لمتابعة طلب التقديم الخاص بك:

أوضحت "المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، طريقة متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:

- الدخول على الموقع الالكترونى نفسه لمتابعة طلب التقديم.

- متابعة البريد الإلكترونى الخاص بك والذى قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

- سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة SMS على رقم الهاتف الذى قمت بوضعه فى خانة البيانات.

مميزات العداد الكودى

1- العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل أسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقم كودى.

2- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف في العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

3- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى.

4- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

6- العدادات مسبوقة الدفع لا تسمح بتراكم مديونيات فواتير الكهرباء على عملاء شركات توزيع الكهرباء.

7- تمتاز هذه العدادات بدقة عالية في حساب استهلاك الكهرباء واحتساب القيمة بنظام الشرائح التى تناسب استهلاكك.

8- تقوم بإنذار العميل عند انخفاض الرصيد بالإضافة إلى وجود نظام للطوارئ.