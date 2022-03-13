القابضة للمياه تكرم مهندسي الطاقة الجدد ضمن مشروع دلتا النيل

بالتعاون مع الوكالة اﻷلمانية للتعاون الدولي

كرم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عدد من مديرى الطاقة الجدد بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة، ضمن "مشروع إدارة مياه دلتا النيل" GIZ، والبالغ عددهم ٢٢ مهندسا، من الشركة القابضة، وشركات الصرف الصحى بالقاهرة، ومياه اﻹسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، الدقهلية، محافظات القناة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، أسوان، قنا، القليوبية، بعد اجتيازهم دورة تدريبية استمرت على مدار عام، واجتيازهم شهادة الاعتماد الدولية CEM الممنوحة من جمعية مهندسى الطاقة من الولايات المتحدة اﻷمريكية AEE.



وأكد ممدوح رسلان، أن مشروعات ومسئوليات تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى كبيرة جدا، ليكون العنصر البشرى المؤهل هو ما يضمن استدامة الخدمة بكفاءة.



وقال الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن إدارة ترشيد الطاقة من أهم الادارات بالشركة، ويجب أن تكون مشروعات الطاقة والتوسع فى الطاقة الشمسية ضمن أولويات المرحلة القادمة، لا سيما أن هناك طفرة كبيرة فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وهناك فرصة كبيرة لتطبيق ما تم دراسته واعداد نموذج لمحطة نموذجية لترشيد الطاقة.



وأضاف، أن خطة الشركة لتوفير الطاقة والكهرباء تعتمد في المقام الأول علي التقنيات الجديدة التي يتم استخدامها بمشروعات المياه والصرف الصحي والطلمبات الموفرة للكهرباء، فضلا عن الإسراع ببرنامج الجودة العالمية وحصول عدد كبير من المحطات علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، تماشيا مع سياسة الدولة في دعم ترشيد الطاقة ورفع كفاءة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت الدكتورة مها خلاف مدير مشروع NDWMP بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أن منظومة بناء القدرات تضمن استدامة الخدمة، من خلال تدريب وتأهيل مهندسي الطاقة في الشركة القابضة والشركات التابعة، ليصبحوا مؤهلين لدراسة وتقديم المشاريع التي تعمل علي ترشيد وتحسين استخدام الطاقة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.



واستعرض المهندس شريف مرسى خبير هندسى بمشروع ادارة مياه دلتا النيل GIZ، أنشطة ومخرجات مجال ترشيد الطاقة بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولى، فى بدء تفعيل دور إدارات الطاقة، وتدريب وتأهيل مهندسى الشركات التابعة لكل شركة تابعة للشركة القابضة، وتنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة، وتدبير أجهزة القياس اللازمة.



وقال المهندس محمد الشافعى، رئيس قطاع التشغيل والصيانة للمياه بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن ترشيد الطاقة أحد المحاور الرئيسية فى ترشيد النفقات واﻹدارة السليمة للموارد والاستغلال اﻷمثل للأصول، والتى تنعكس بصورة إيجابية على كفاءة التشغيل والصيانة بالمحطات، وأن مهندس الطاقة يجب أن يكون ملم أولا بأول بالتكنولوجيات الحديثة، وصقل قدراتهم بصفة مستمرة.



واستعرض تطور إدارة الطاقة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى أن إدارة الطاقة بالشركة تعمل على تحديد وحصر وتنويع فرص ترشيد الطاقة المتاحة، وتحسين المواصفات الفنية للمعدات والمشروعات الجديدة ومراجعتها للتأكد من ارتفاع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بها، ومتابعة ومراجعة مشروعات الاحلال والتجديد بنطاق الشركة، والتعامل مع شركات توزيع الكهرباء، وتفعيل سجل الطاقة من خلال برنامج TSM، ومراقبة الاستهلاك الكهربائى.



وقال محمد أبو ضيف، مدير إدارة الطاقة بالشركة القابضة، إن وظيفة مدير الطاقة هى وظيفة مستحدثة ظهرت بعد توقيع دول العالم لبروتوكول كيوتو باليابان عام 2005 لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتطورت أهميتها فى مصر بعد التوقيع على اتفاقية "باريس للمناخ 2017" وأصبحت إلزامية بقانون الكهرباء الجديد.