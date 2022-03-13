رئيس شعبة الدواجن: عودة الأسعار إلى طبيعتها خلال 4 أيام.. فيديو

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، أن المخزون الاستراتيجي من جميع السلع متوافر ويلبي حاجة المستهلكين.

وقال "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "يتم إنتاج 13 مليار بيضة في السنة، و4 مليون دجاجة في اليوم"، لافتا إلى أن جحم الاستثمار في قطاع الدواجن يصل إلى 100 مليار جنيه".

وأضاف: "هناك بعض التجار الذين لا يمثلون التجار بشيء قاموا بعملية تخزين لجميع المنتجات من البيض والدواجن من جميع الأصناف، واستغلوا الأزمة الروسية الأوكرانية ودخول شهر رمضان وهو ما سبب أزمة في الأسعار".

وأشار سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، إلى أن مباحث وزارة التموين تقوم بحملات تفتيشية وتم ضبط كميات كبيرة من الدواجن وجميع المنتجات المخزنة، تم مصادرتها، مردفا: "الأسعار ستعود لطبيعتها خلال 4 أيام".



