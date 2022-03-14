مشاهد جريئة.. جدل واسع ومطالبات بوقف فيلم صالون هدى

تصدر فيلم “صالون هدى”، تريند جوجل بعد حالة الجدل التى أثارها فى الأيام القليلة الماضية بسبب احتواء العمل الفلسطينى على بعض المشاهد الخادشة للحياء كما وصفها أهل السوشيال ميديا.

أزمة فيلم صالون هدى

وجهت موجة من الغضب إلى صناع فيلم صالون هدى بعد عرضه فى مهرجان بيروت لسينما المرأة وذلك لما يحتويه العمل على بعض المشاهد الخادشة للحياء والتى لفتت انتباه السوشيال ميديا.

فيلم صالون هدى للمخرج الفلسطينى هانى أبو أسعد وبطولة على سليمان، ومنال عوض، وميساء عبدالهادي، وتدور أحداثه حول صالون تجميل في بيت لحم، تديره منال عوض، واسمها بالفيلم "هدى"، والتي تعاني من أزمات شخصية مرتبطة بظروف عائلية بعد أن هجرها زوجها وأولادها، وما نتج عن ذلك، عملها لصالح المخابرات الإسرائيلية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.