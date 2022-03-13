عالم بـ الأوقاف للتجار: لا تعثوا في الأرض مفسدين

شن الشيخ يسري عزام من علماء وزارة الأوقاف، هجوما حادا على محتكري السلع في ظل الظروف الحالية، وخاصة مع ظروف الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال يسري عزام، في مداخلة هاتفية لبرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، اليوم الأحد، إن احتكار السلع ورفع أسعارها أشد من الربا عند المولى عز وجل، “ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

ووجه يسري عزام، حديثه للتجار، قائلا :"خلي عندك إجابة للسؤال، وتقول لربنا ايه يوم القيامة، وانادي كل التجار أن يتقوا الله عز وجل في من يشترون ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واربح بالحلال.. المحتكر ملعون من الله عز وجل".