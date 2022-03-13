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تاج الدين: الحد من التجمعات يجعلنا نسعد بشهر مضان.. فيديو

الدكتور عوض تاج الدين،
الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت خلال الـ 48 ساعة الماضية، أن الوباء "فيروس كورونا" مازال موجوداً، لذلك فإنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية بقدر المستطاع، استعداداً لـ رمضان، شهر التجمعات.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc": "يجب أن نساهم جميعاً في حماية أنفسنا والدولة والمجتمع، من انتشار هذا الفيروس.. سنحتفل بـ رمضان ونسعد به، ولكن يجب أن يكون هناك توجه سلوكي بمحاولة الحد من هذه التجمعات الكثيرة في رمضان".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أنه يجب استخدام وسائل وقائية، ووسائل نظافة بقدر المستطاع، حتى نحد من انتشار هذا المرض، وأي أمراض أُخرى.

وأردف عوض تاج الدين: "يجب أن تكون سلوكيتنا خلال الفترة القادمة، هي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حتى نساهم في حماية أنفسنا والمجتمع بأكمله".

تاج الدين مواجهة كورونا شهر رمضان الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية

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