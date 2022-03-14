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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محاكمة نجلة الشاطر وآخرين بنشر اخبار كاذبة وتمويل الارهاب

صدى البلد

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب المنعقدة بطره برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني  محاكمة عائشة خيرت الشاطر و30 آخرين في القضية رقم 266 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا لاتهامهم بنشر اخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية .
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بتولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض وتمويلها بالأموال واستخدام مواقع على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وسبق ان قررت الدائرة 24 جنايات جنوب القاهرة بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج 31 إخوانيا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات من بينهم عائشة خيرت الشاطر وآخرين .

وذلك وفقا لطلب الإدراج رقم 18 لسنة 2021، قرارات إدراج إرهابيين، والمقيد برقم 5 لسنة 2021 قرار إدراج كيانات إرهابية، والمقيدة برقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة.
والمدرجون على قوائم الإرهاب، هم محمد حسين أحمد، محمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد صلاح الدين أحمد، هاجر خالد، أشرف رفعت عبد الحميد، المعتصم بالله محمد، إبراهيم رمضان، عبد الرحيم محمد، إبراهيم السيد محمد، فكرى محمد فكرى، عائشة خيرت الشاطر، هدى عبد المنعم، محمد أبو هريرة، سها سلامة.

كما ضمت الأسماء، محمد إسماعيل حسن، أحمد إسماعيل حسن، محمد سعيد الشيمى، أحمد محمد أحمد معتوق، أسامة إبراهيم أحمد، أسامة مبروك موسى، طارق محمد أمين، سمية محمد ناصف، مروة أحمد مدبولى، إسراء كمال الدين محمد، أحمد عبد الباسط، محمد عبد الرحيم محمد، محمد محمود محمد، محمد عبد الستار محمد، هاشم محمد فرج، بهاء كمال محمد، عزت عيد طه.

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