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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم عقب إنجاز كرستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

صنع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد التاريخ بعد تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) في شباك توتنهام بالمباراة التي انتهت بفوز الشياطين الحمر (3-2) بالدوري الإنجليزي الممتاز.

رونالدو البالغ من العمر 37 عامًا أصبح الآن أفضل هداف في تاريخ كرة القدم برصيد 807 أهداف متجاوزًا النمساوي التشيكي جوزيف بيكان الذي كان يحمل الرقم القياسي السابق بـ805 أهداف.

وجاءت أهداف رونالدو الـ807 بواقع: 136 هدفا على مدى فترتين مع يونايتد، 115 هدفا مع منتخب البرتغال، 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة، 101 مع يوفنتوس، و450 هدفا مع ريال مدريد.

وبعدما أصبح كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لكرة القدم وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رصدت التقارير أفضل هدافي اللعبة لإبراز الإنجاز الأسطوري الذي حققه الدون البرتغالي.

أفضل 10 هدافين في تاريخ كرة القدم:

 

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - 807 أهداف في 1110 مباراة (من 2001 حتى الآن).

2- التشيكي جوزيف بيكان - 805 أهداف في أكثر من 530 مباراة (من 1931 حتى 1956).

3- البرازيلي روماريو - 772 هدفا في 994 مباراة (من 1985 حتى 2007).

4- الأرجنتيني ليونيل ميسي - 759 هدفا في 961 مباراة (من 2003 حتى الآن).

5- البرازيلي بيليه - 757 هدفا في 831 مباراة (من 1957 حتى 1977).

6- المجري فيرينك بوشكاش - أكثر من 746 هدفا في أكثر من 754 مباراة (من 1943 إلى 1966).

7- الألماني جيرد مولر - 734 هدفا في 793 مباراة (من 1962 إلى 1981).

8- المجري فيرينك ديك - أكثر من 576 هدفا (إجمالي عدد المباريات غير معروف) - من 1940 إلى 1957.

9- الألماني أوفه زيلر - أكثر من 575 هدفا (إجمالي عدد المباريات غير معروف) - من 1953 إلى 1978.

10- البرازيلي توليو مارافيلا - 575 هدفا (إجمالي عدد المباريات غير معروف) - من 1988 إلى 2019.

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