حميد الشاعري يطلب الدعاء لشقيقه

طلب الفنان حميد الشاعري، من جمهوره الدعاء لشقيقه من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

نشر حميد الشاعري، صورة شقيقه وعلق عليها قائلاً: “اللهم ياشافي ياعافي اشفي اخي محمد وعافيه واحفظه ياحفيظ من كل سوء”.

شقيق حميد الشاعري

يذكر أن أكدت نبيلة حميد الشاعري المطربة والملحنة، ابنه الفنان حميد الشاعري ؛ان بدايتها الغناء منذ طفولتها ولكن والدتها لم تكن تفضل دخولها مجال الفن في البداية، قائلة: "لما كنت صغيرة كنت بعمل أغاني ووالدي كان بينزلها ويرسلها إلى العائلة والاصدقاء لسماع صوتي وطول عمري بغني". و أمي بدأت تشجعني لأنها لم تعارض في أي شيء يجعلني سعيده.

وقالت نبيلة حميد الشاعري من الإمارات، خلال مداخلة عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إنها تحب شخصية والدها كثيرا وشغفه بالفن دون البحث عن الشهرة فقط، مضيفة: "بحب شخصية بابا قوي وهو بيعمل شغله من ناحية حبه للموسيقى، وهو يعشق الفن ولا يفكر في الشهرة نهائيا".