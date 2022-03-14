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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق مصطفى : جهاز حسام البدري لم يستفد من محمد صلاح فى المنتخب

محمد صلاح
محمد صلاح

قال طارق مصطفى مدرب منتخب مصر السابق إن جهاز حسام البدري مع الفراعنه لم يستفد نهائي من محمد صلاح أثناء تواجدنا بسبب كثرة الغيابات والإصابات وظروف كورونا.

وأضاف مدرب المنتخب السابق في تصريحات لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد أن المنتخب في هذه الفترة عانى كثيراً من الغيابات لإصابة صلاح بكورونا ، وغياب حجازي وتريزيجه لإصابتهما بالرباط الصليبي.

وأضاف مصطفى أن صلاح مهم جداً ان يحسم أمره سريعاً حتى لا يتعقد الأمر مع ناديه خاصة وأن ليفربول يريد استمرار اللاعب وبقائه مع الفريق .

وتابع أن التقدير المادي من ليفربول لابد وأن يتناسب مع قدرات محمد صلاح لأنه يٌعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وأرقامه مع الفريق تؤكد ذلك .

وأشار أنه لابد أن يتعلم من أخطاء اللاعبين الآخريين مثل جاريث بيل كان نجم توتنهام الأول وعند ذهابه إلى ريال مدريد فقد الكثير من قوته التي كان عليها مع توتنهام.

 

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