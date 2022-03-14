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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

احمد عيد عبدالملك : أتمني حل ازمة طارق حامد مع الزمالك

صدى البلد

علق الكابتن احمد عيد عبد الملك ، لاعب الزمالك السابق على ازمة طارق حامد مع نادى الزمالك ، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”. 

 

وكتب احمد عيد " اتمني الموضوع يتحل بما يتماشي مع ظروف النادي المادية لانها اكيد مش هتقف علي حد فعلاً .

 

تابع : واحنا المكان ده فعلاً اكتر مكان النادي عنده نقص وبعد تامر عبد الحميد طارق هو الي عوضنا عنه وهو محتاج يختم مسيرته مع النادي بنجاح و تكملة ال ٧ سنبن الي فاتو .. في الاخر مصلحة الزمالك الي تحكم". 

 

وقال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن طبيب النادي أخبره أن طارق حامد جاهز للمشاركة في المباريات، معقبا “في مباراة الوداد التي كانت في المغرب كان من المفترض أن يسافر طارق حامد مع الفريق”.

وأضاف "منصور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "فوجئت عند الاتصال برئيس البعثة للاطمئنان على اللاعبين أن طارق حامد لم يسافر مع الفريق"، وتابع: "اتصلت على طارق حامد قال لي إنني فضلت التدريب في مصر للتجهيز للمباراة القادمة".

وأكمل: "شكيت أن فيه حاجه مش طبيعية، وفي المباراة الأخيرة لم أجد طارق حامد في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي، واتصلت على أسامة نبيه، وطبيب الفريق، الذي أكد لي أن اللاعب سليم منذ أكثر من 3 أسابيع".

وأوضح: "أسامة نبيه قال لي إن طارق حامد دخل عليهم في الجهاز الفني وقال لهم إنه لن يشارك في هذه المباراة ولن يدخل هذه المعركة، لذلك كان لابد من الإعلان اليوم"، مردفا: "هذا القرار نهائي لا عودة فيه حتى إذا قام جميع لاعبي الفريق بالاعتذار".

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