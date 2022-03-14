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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جواهرجية الطين.. قطار التطوير يسرع بـ قرية الفواخير نحو العالمية| صور

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال زيارته للفواخير

تستكمل محافظة القاهرة أعمال تطوير قرية الفواخير طبقا لاستراتيجية دعم وتشجيع الحرف اليدوية إلى جانب اعمال رفع الكفاءة المستمرة لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية.

كما تعمل المحافظة ممثلة في المنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لوضع برامج لتنشيط والنهوض بصناعة الفخار على المستوى المحلي والعالمي، من خلال تطوير كامل للمنطقة المقام عليها المشروع والحفاظ على الشكل الحضاري لكافة الوحدات بداخلها وجعلها منطقة مزار وجذب سياحي عالمي.

الأفران صديقة البيئة

قرية الفواخير تضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدانا والتي تم انشاؤها عام 2005 من خلال إنشاء منطقة لصناعة الخزف والفخار لكن المشروع تعثر لمدة تزيد على 15 عاما حتى تدخلت الدولة المصرية في إطار التوجيهات الرئاسية برفع كفاءة القرية و المنطقة المحيطة بها بالكامل الى جانب توصيل جميع المرافق التي تشمل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي مع الاستمرار في تركيب الأفران صديقة البيئة ورفع كفاءة المباني.

جواهرجية الطين

قرية الفواخير ظلت مهملة لعقود طويلة تعتمد على الأفران التي تعمل بالسولار و وقبل أعوام قليلة في عهد الرئيس السيسي وضعت المحافظة خطة محكمة لاستعادة الحرفة المهملة على مدار عقود ومساعدة جواهرجية الطين ، واستطاعت قرية الفواخير بمصر القديمة الظهور للنور حاليا بمنتجاتها التراثية باعتبارها واحدة من أهم وأرقى الفنون العريقة «فن صناعة الفخار» .

أمن وحراسة 

 تشمل أيضا الخطة تعلية سور القرية وتوفير أمن وحراسة لها لتأمينها ورفع كفاءة المركز التكنولوجى ومن حين لأخر كانت ولا تزال نائب محافظ القاهرة تجري عدة جولات ميدانية لمتابعة تطوير القرية اولا بأول.

وقبل أيام قليلة أعلنت نائب المحافظ  تنظيم  معرض يظهر ابداع فن الفخار ويروج منتجاته حيث تكمن  آمال أصحاب هذه الحرفة النادرة بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بنطاق حى مصر القديمة فى تسويق وانتشار منتجاتهم الراقية والمميزة داخليا وخارجيا.

وفي هذا السياق قالت السيدة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنه تم وضع آليات محددة لأعمال تطوير قرية الفواخير من خلال تشكيل فرق عمل محددة المهام  وتحديد أهم محاور ارتكاز أعمال التطوير بقرية الفواخير خلال الفترة القادمة.

 مزار وجذب سياحي

ونوهت إلى أن تلك الآليات تشمل حصر لموقف التعديات والإشغالات والمراجعة المستمرة للناحية الفنية للقرية وإعداد حصر شامل لها و متابعة موقف التسكين بكل وحدة بهدف جعل القرية منطقة مزار وجذب سياحي من الدرجة الأولى.

ونوهت إلى أنه جار الإسراع في تقديم التصميمات المقترحة والتصور النهائي لمخطط التطوير لإضافة عدة خدمات كمسجد ومساحات خضراء ومعارض دائمة  وأماكن ترفيهية  وساحات انتظار للسيارات إلى جانب وضع تصور عام للمبنى الإداري وللمدرسة المقرر افتتاحها لإعداد جيل جديد من جواهرجية الطين.

 كاميرات المراقبة 

وأشارت إلى وجود مقترحات تركيب كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة وتركيبات أعمال مكافحة الحريق داخل القرية وانارة الموقع العام ورفع كفاءته بالاضافة الى اضافة اللمسة الجمالية من خلال اعمال التشجير ورفع كفاءة أعمال النظافة  .

وذكرت نائب المحافظ أنه تجري المتابعة الميدانية الدورية لكافة الأعمال والإنشاءات الجاري استكمالها للانتهاء من تطوير كامل المنطقة المقامة عليها مشروع الفواخير وفقا للمخطط لها ،كما يجري حصر كافة وحدات الفواخير و الاتيليهات والمحلات  والباكيات والمواقع داخل المشروع والوقوف على المنتفعين الفعليين لها وبيان صفته وفق التعاقد المبرم ومدى التزام المنتفعين الى جانب حصر كافة المخالفات الموجودة بالمشروع .

وشددت نائب المحافظ على ضرورة إعداد دراسة مقترحة لاستغلال الوحدات الفارغة وغير المستغلة تمهيدا لطرحها بالمزايدة العلنية من خلال دراسة القيمة التقديرية للوحدات غير المخصصة  بمقابل الانتفاع  داخل المشروع وفق لأسعار السوق وفي ضوء الخدمات والانشطة المقدمة  على ان يتم تقديم  تقارير الانجاز الخاص باللجنة وفقا للجدول الزمني  المعد.

من جهته قال أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه يجري التواصل المستمر مع الحرفيين والقائمين على المصانع والورش بقرية الفواخير بمصر القديمة؛ للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير القرية وتسويق المنتجات ووضع المكان على الخريطة السياحية.

 رواج سياحي كبير

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بأعمال تطوير قرية الفواخير فى إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية.

ولفت إلى أن هناك اهتماما متواصلا لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم

وأكد محافظ القاهرة، أن قرية الفواخير بمنطقة الفسطاط ستشهد رواجا سياحيا كبيرا خلال الفترة المقبلة، متابعًا أن الصانع المصري لديه قدرات عالية جدًا ومتميز في عمله.
 

اهتمام رئاسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد في ديسمبر الماضي مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات. 


وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجري العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين، وقد توقف الرئيس  لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة حيث أستمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم. 

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الفواخير الحرف اليدوية محافظة القاهرة خريطة المزارات السياحية صناعة الفخار

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