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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية يجتمع بمراقبة الأغذية استعدادا لشهر رمضان

وكيل صحة الشرقية
وكيل صحة الشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل والإجراءات المتبعة للوصول لأفضل النتائج الممكنة، وبعد اجتماع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمديري المديريات الخدمية بالمحافظة، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، تم عقد اجتماع مع مراقبي أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الاجتماع ناقش استعدادات إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وخطة العمل الوقائية، في الرقابة علي المنشآت والمنتجات الغذائية بمحافظة الشرقية.

 

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وشدد وكيل الوزارة على تكثيف حملات فرق مراقبة الأغذية علي جميع المنشآت الغذائية والأسواق، والمتابعة المستمرة للسلع الغذائية خاصة "السلع الرمضانية، والمخللات، والحلويات بأنواعها"، لضبط سوق الغذاء، وضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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