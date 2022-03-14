البلطي يرتفع 4 جنيهات| زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في كل كيلو

ارتفعت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الاثنين الموافق 14-3-2022، وارتفع سعر السمك البلطي بنحو 4 جنيهات في الكيلو الواحد، كما ارتفعت أسعار السمك المرجان بنحو 3 جنيهات، والبربون سجل 50 جنيها لليكلو بارتفاع بلغ 4 جنيهات، وارتفعت الكابوريا بنحو 10 جنيهات في الكيلو، كما ارتفع سعر الجمبري بنحو 20 إلى 30 جنيها في الكيلو.

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية، اليوم الاثنين 14 مارس 2022، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها في سوق العبور

ارتفع كيلو سمك البلطي 1 سعرًا متراوحا بين 26 و28 جنيهاً، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 21 و25 جنيهاً مرتفعا بنحو 4 جنيهات، وسمك البلطي الأسواني من 19 إلى 39 جنيهًا بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، وفقا للحجم، وسجل سعر كيلو سمك البوري 1 60 جنيها للكيلو ، والبوري 2 تراوح بين 34 إلى 44 جنيها للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيهاً.

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الثعابين بين 50 إلى 200 جنيها للكيلو، وسجل سعر سمك المرجان 1 محو 44 جنيها للكيلو والمرجان 2 بنحو 30 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 50 جنيها.

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 130 جنيهاً للكيلو، وتراوح سعر “السبيط - الكاليمارى - السابيا” فى سوق العبور بين 110 و 170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 130 جنيها.

أسعار الجمبري فى سوق العبور

سجل الجمبري جامبو من 400 إلى 480 جنيها مرتفعا 20 جنيها في الكيلو، الجمبري 1 من 300 إلى 380 جنيها مرتفعا 30 جنيها في الكيلو، والجمبري 2 ما بين 200 و280 جنيها، والجمبري 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها، والجمبري 3 من 90 إلى 150 جنيها.

وسجل سعر السمك الشعور 50 جنيها لليكلو، وتراوح سعر الوقار بين 80 إلى 100 جنيها في الكيلو، والقاروص – لوت بين 80 إلى 100 جنيها في الكيلو، ووصل سعر السمك السردين إلى 40 جنيها للكيلو كأعلى سعر .