هل قصدت حسام حبيب.. سر بكاء شيرين في حفل الكويت وتفاعل الجمهور معها

فاجأت المطربة شيرين في الفترة الماضية جمهورها، بظهورها حليقة الرأس بعد إعلان طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وأثارت ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتعود من جديد وتثير ضجة عبر السوشيال ميديا بعد إطلالتها في مهرجان «هلا فبراير» في الكويت.

بكت المطربة شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال غنائها، مثيرة تعاطف وحزن جمهورها الحاضر في الحفل، بعد ما أثارت إطلالتها انتقادات واسعة، حيث رأى الكثيرون أنها لا تتناسب مع مهرجان كبيرة بحجم «هلا فبراير»، ولا بمكانتها كفنانة، خاصة بعد ما عُرف عنها أناقتها وأنوثتها.

إطلالة شيرين المثيرة للجدل

أثارت المطربة شيرين حالة من الجدل الواسع بسبب ملابسها التي ظهرت بها في حفل «هلا فبراير» بالكويت، حيث كانت ترتدي الملابس الرياضية، التي لا تتناسب مع هذا الحدث الكبير، بحسب وصف التعليقات التي وُجهت إليها.

تعرضت شيرين لهجوم من الجمهور، إلا ان هناك قطاع منهم دافع عنها، معتبرًا حالتها النفسية سبب رئيسي فيما تظهر عليه شيرين عبد الوهاب، حيث تعاني من حالة نفسية سيئة جراء ما تعرضت له في الفترة الأخيرة بعد انفصالها عن زوجها السابق المطرب حسام حبيب.

كانت شيرين عبد الوهاب قد أطلت خلال الحفل بملابس «كاجوال»، عبارة عن بنطال و«سويت شيرت» باللون الأسود، وحذاء رياضي أبيض، عرضها لإنتقادات كبيرة، وأعتبر البعض الأمر أنها لا تحترم جمهورها بظهورها بشكل غير مناسب في حفل فني ضخم.

شيرين

بكاء شيرين على المسرح

بعد ان صعدت المطربة شيرين على المسرح، وجهت رسالة لجمهورها، معبره خلالها عن اشتياقها لهم، الأمر الذي وصفه البعض أيضًا أنها تعبر عن الحالة النفسية السيئة التي تعيشها، وأخرون طالبوها بالامتناع عن الظهور حتى تتعافى تمامًا، حيث يعيدها ظهورها بهذا الشكل إلى الوراء.

عبرت شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بمشاكرتها في هذا الحفل الغنائي في الكويت وكتبت على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: « شكرًا أهل الكويت على حسن الاستضافة والاستقبال».

دفعت المطربة شيرين جمهورها الكويتي للتعاطف معها بعد أن بكت على المسرح خلال غنائها أعنيتها الشهيرة «متحاسبنيش»، حيث بكت بحرقة شديدة، وأطلق الجمهور الكويتي هاشتاج بعنوان «دموعك غالية ياشيرين»، فيما اعتبر كثيرون أنها تقصد توجيه كلمات الأغنية لزوجها السابق حسام حبيب.

قصة طلاق شيرين وحسام حبيب

شيرين وحسام حبيب

أصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

وتوضح شيرين عبد الوهاب، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وتؤكد شيرين عبد الوهاب، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي".