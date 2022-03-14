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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاجر الدسوقى بطلة الخماس تكشف سر تفوقها.. فيديو

هاجر الدسوقى
هاجر الدسوقى

قالت هاجر الدسوقى، بطلة الجمهورية فى الخماسى الحديث، إنها تحب لعب السباحة بشكل كبير، واستمرت لمدة 6 سنوات فى هذه اللعبة.


وأضافت والدة هاجر الدسوقي ، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصرى، المذاع  على فضائية ام بى سى مصر2، أن ابنتها تلعب فى نادى بنها الرياضى، تدربت على السباحة والجرى ومن ثم لعبة الخماسى.

وأشارت والدة بطلة  الجمهورية فى الخماسى الحديث، إلى أنها بدأت فى لعب البطولات وحصلت على العديد من الجوائز، إلى جانب تفوقها الدراسى.

وتابعت والدة بطلة الجمهورية فى الخماسى الحديث، أننا أسرة رياضية ونشجع على لعب الرياضة والأهتمام بها، لأستغلال وقتهم فى شئ مفيد، واكتشاف نفسهم فى أكثر من لعبه حتى يتفوق وينجح فى لعبه معينة ويحبها.

الخماسي الحديث لعب السباحة لعبة الخماسى السباحة والجرى نادي بنها الرياضي

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