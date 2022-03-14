هاجر الدسوقى بطلة الخماس تكشف سر تفوقها.. فيديو

قالت هاجر الدسوقى، بطلة الجمهورية فى الخماسى الحديث، إنها تحب لعب السباحة بشكل كبير، واستمرت لمدة 6 سنوات فى هذه اللعبة.



وأضافت والدة هاجر الدسوقي ، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر2، أن ابنتها تلعب فى نادى بنها الرياضى، تدربت على السباحة والجرى ومن ثم لعبة الخماسى.

وأشارت والدة بطلة الجمهورية فى الخماسى الحديث، إلى أنها بدأت فى لعب البطولات وحصلت على العديد من الجوائز، إلى جانب تفوقها الدراسى.

وتابعت والدة بطلة الجمهورية فى الخماسى الحديث، أننا أسرة رياضية ونشجع على لعب الرياضة والأهتمام بها، لأستغلال وقتهم فى شئ مفيد، واكتشاف نفسهم فى أكثر من لعبه حتى يتفوق وينجح فى لعبه معينة ويحبها.