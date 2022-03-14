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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم فى 100 دعوى لإعادة تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة .. 17 إبريل

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز 100 دعوى، مقامة من عمرو عبد السلام المحام، وكيلا عن عدد من  أولياء الأمور، طالبت بإلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة لطلاب القاهرة والجيزة والقليوبية، للحكم بجلسة 17 إبريل.

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه، إن الجهة الإدارية المطعون ضدها قد أصدرت كتابها  الدوري رقم  12  لسنة 2021 بشان ضوابط واليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 باستبدال نظام التقيم من (البوكلت) إلى البابل شت عن طريق تسليم الطلاب كراسة أسئلة ورقية بالإضافة الي ورقة إجابة بابل شيت وعقد الامتحانات بنظام النماذج الامتحانية المتعددة وان دور الطالب في هذه الامتحانات يقتصر فقط على اختيار الإجابات الصحيحة من متعدد وأنه قد تم إجراء عملية تصحيح أوراق الإجابات  الكترونيا عن طريق الماسح الضوئي.

وأوضح، أنه على الرغم من الإفصاح الجهير للجهة الإدارية بكتابها الدوري المشار إلية من احتمال حدوث أعطال فنية قد تواجه  أجهزة الماسح الضوئي أثناء عملية التصحيح  سواء بانقطاع النيار الكهربائي عن الأجهزة او تعطلها او عدم قدرتها علي قراءة كل او بعض أوراق الإجابات أوأي  جزء منها او فقدان الطالب درجة السؤال حال اختياره لأكثر من بديل للسؤال  وهوما اثار الشك والخوف لدي الجميع   فتعالت أصوات المتخصصين في الشأن التعليمي  وأولياء الأمور للمطالبة بعدم استخدام هذا النظام في عملية التصحيح بسبب تلك المخاوف لانه قد يترتب عليها أخطاء كارثية يتعذر تداركها مما سيؤدي الي  العصف بحقوق الطلاب وفقدانهم لدرجاتهم كاملة او جزء منها.

وكذا  وتفويت الفرصة عليهم في تعديل اجاباتهم أثناء المراجعة  الأمر الذي  معه سيؤدي إلى الإضرار بمستقبل الطالب العلمي والتعليمي إلا أن الجهة الإدارية قد صمت اذانها عن سماع صوت الحكمة والعقل ولم تتنكب تحقيق الصالح العام للطلاب فعقدت امتحان الدور الأول للشهادة الثانوية العامة على هذا النحو.

واستكمل، الأمر الذي معه تكون عملية التصحيح  التي أجرتها الجهة الإدارية بنظام الماسح الضوئي قد اتسمت بعدم الدقة وشابها الخطا الجسيم مما أدي إلى تداخل أوراق الإجابات في بعضها ومن ثم فان الدرجات التي تم إعلانها لنجل الطاعن لا تخصه ولا تعبر عن ما ابداه بكراسات الإجابات.

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