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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حاول الاعتداء على ضحيته.. تفاصيل صادمة عن دجال حلوان

تفاصيل عن دجال حلوان
تفاصيل عن دجال حلوان

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شخص مقيم بمنطقة أطلس أمام مسجد الروضة، لقيامه بأعمال سحر سفلية وتغييبها عن العقل، وأنه حاول الاعتداء عليها جنسيا وقتلها، بعد ابتزازها ليستولى على فيلا تملكها وعندما هددته بالإبلاغ عنه هرب.

وأدلت ضحية دجال حلوان، باعترافات تفصيلية حول اتهامها له، وقالت “المتهم قام بتغييبي عن عقلي من خلال بعض الأعمال السفلية التي اشتهر بها، وسمعت صوتا داخليا يطلب مني الذهاب اليه”.

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وتابعت ضحية الدجال: "وعندما أخبرت زوجي ذهب له صباح اليوم التالي في مكتبه بمنطقة حلوان، وشرح له حالتها".

ولمعرفة المزيد من الاعترافات التفصيلية لضحية دجال حلوان، شاهد الفيديو التالي.. 

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