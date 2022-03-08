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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بدأت بمظاهرة.. سر اختيار 8 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

يحتفل العالم اليوم 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، بعدما اتفقت الدول على تخصيص يوم لكل النساء تقديرا لدورهن المؤثر فى كل المجتمعات والاعتراف بإنجازاتهن الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وتذكيرا بحقوقهن في المساواة بينهن وبين الرجل.

 

ولكن هناك قصة وراء اختيار يوم 8 مارس بالتحديد ان يكون اليوم العالمي للمرأة وهى:

 

أنه فى 1856 خرجت آلاف النساء للاحتجاج فى شوارع نيويورك على الظروف اللا إنسانية التى كانت المرأه مجبورة على العمل تحتها، ورغم أن الشرطة اتدخلت لتفريق المتظاهرات إلا أن المسيرة نجحت فى دفع المسئولين لطرح مشكلة المرأة العاملة على جداول الأعمال اليومية.

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وتكرر هذا المشهد في 8 مارس 1908 وعادت الآلاف من عاملات النسيج للتظاهر من جديد في شوارع نيويورك، وهذه المرة تظاهرن وهن يحملن قطعا من خبز اليابس وباقات الورد، واختاروا ليها شعار "خبز وورود".

 

 

وطالبوا فى هذه المظاهرات بتخفيض ساعات العمل ومنح النساء حق الاقتراع ووقف تشغيل الأطفال.

 

وشكلت المظاهرة بداية حركة نسوية متحمسة فى الولايات المتحدة. 

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالى:

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