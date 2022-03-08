أتربة وأمطار .. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

رغم الجو المشمس الذي شاهدناه أمس، الاثنين، بمعظم المحافظات، فإن الرياح المحملة بالأتربة مازالت مستمرة وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة اليوم “الثلاثاء” على عدة محافظات.

وقالت هيئة الأرصاد إن العاصفة الترابية المحملة بالرمال ستضرب بعض المناطق في الجمهورية.

وعن سبب التقلبات الجوية قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى تصريحات تليفزيونية، إننا الآن في نهاية فصل الشتاء، ووارد أن نشهد ارتفاعا وانخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

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