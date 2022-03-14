مستشار الرئيس للصحة: انخفاض كبير في إصابات كورونا ونسب الوفيات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن منظمة الصحة العالمية أعلنت تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا في العالم وأن وباء كورونا مازال متواجدا.

وأضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "هناك انخفاض كبير في أعداد الإصابات بـ كورونا في مصر".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، "انخفاض في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وغرف العناية المركزة وهناك انخفاض في نسب الوفيات في مصر".

وأكد "مازالت هناك إصابات بفيروس كورونا، لكن الوضع الوبائي أفضل بشكل كبير من الفترة الماضية".