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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

تدريب 717 من مستشاري وموظفي النيابة الإدارية على مهارات الحاسب الآلي

صدى البلد

اختتمت اليوم فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة حول "تنمية مهارات وبناء القدرات على أساسيات استخدام الحاسب الآلي"، والتي نظمتها إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن  مدير الإدارة، بالاشتراك مع قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب  نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

 

أكدت النيابة الإدارية أنه شارك في تلك البرامج والتي انعقدت خلال الشهرين الماضيين ٢٦٠ من  المستشارين، تلقوا إجمالي ٦٥٠٠ ساعة تدريب، و٤٥٧ من العاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية تلقوا إجمالي ١٣٧١٠ ساعة تدريب.

 

وأضافت أن تلك البرامج التي تستهدف تدريب ما يزيد عن (١٠٠٠) من أعضاء النيابة وموظفي الجهاز الإداري بها، تمهيًدا لقرب الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار النيابات الإدارية بمجمع نيابات القاهرة الجديدة، على أن يتم تعميمها على كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وموظفي الجهاز الإداري بها بكافة المحافظات تباعًا وفق خطة النيابة الإدارية التي من المقرر أن تشمل مرحلتها التالية ميكنة العمل بنيابات محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، ومجمع نيابات الإسكندرية.

 

وقدم المستشار عزت أبو زيد، رئيس الهيئة، الشكر لوزارة الاتصالات لما تقوم به من دور فعال في دعم النيابة الإدارية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي مساهمة بدورها في الطفرة التكنولوجية التي تشهدها النيابة الإدارية.

وأكد أهمية عقد البرامج التدريبية المتخصصة بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم، ولضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030

 

من جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب أن هذه الدورات تأتي إنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر 2030

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