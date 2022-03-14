ريال مدريد يفوز على مايوركا بثلاثية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل، في الجولة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

وكان فيرلاند ميندي قريبًا من افتتاح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة السادسة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء جاورت المرمى.

وفي الدقيقة 35، حرم القائم الأيمن بابلو مافيو من تسجيل الهدف الأول لفريق مايوركا.

وتمكن فينسيوس جونيور من افتتاح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 56 من متابعة لتمريرة زميله كريم بنزيما.

وأحرز كريم بنزيما الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76 من ركلة جزاء، أعقبه بهدف ثالث في الدقيقة 82 بضربة رأسية من متابعة لعرضية مارسيلو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - فيدي فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما