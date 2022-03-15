ماجد المهندس يحيي حفلا غنائيا في دبي اليوم.. تفاصيل

يحيي الفنان ماجد المهندس، حفلا غنائيا اليوم الثلاثاء في دبي ضمن احتفالات اكسبو بدبي ، حيث من المقرر أن يكون هذا الحفل الختامى على مسرح اليوبيل، ويقدم ماجد مجموعة من اغانيه التي يحبها جمهوره.

وتنتظر الفنانة أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي ساهر مع الفنان ماجد المهندس يوم 17 مارس الجاري ، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن نفاذ تذاكر الحفل.

أحدث ألبومات ماجد المهندس

في مفاجأة سارة لجمهوره، طرح الفنان ماجد المهندس ، ميني ألبوم جديدا بعنوان "أعطيني وقتًا"، ضم العديد من الأغاني المتنوعة التي ترضي جميع الأذواق، بتوقيع الموسيقار د. طلال، حيث جاء العمل بطريقة السهل الممتنع، وسط اهتمام المهندس كعادته بالتنوع والتفاصيل الفنية، وتقديم أغنيات تحمل الكثير من المفاجآت، ليكون عشاق الفن على موعد مع أغنيات طربية بامتياز.

تضمن ألبوم "أعطيني وقتًا" ٤ أغنيات، كلها من ألحان الموسيقار طلال، والبداية مع أغنية "أعطيني وقتا" كلمات الشاعر الكبير نزار قباني وتوزيع خالد عز، و"يا كريم بالجفا" كلمات سعيد بن مانع وتوزيع زيد عادل، و"خذت أكثر" كلمات بدر بن عبد المحسن وتوزيع زيد عادل، و"قررت أسولف" كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، وتوزيع زيد نديم، وإشراف خالد أبو منذر، حيث يأتي الألبوم مفعمًا بالطرب والنغمات الموسيقية التي ترتقي لتنتج قالبًا موسيقًا ثريًا.