ريال مدريد يواصل صدارته للدوري الإسباني بفوزه على ريال مايوركا

واصل فريق ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، بعد فوزه على مضيفه ريال مايوركا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 28 من الليجا.



سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55، وكريم بنزيما "هدفين" الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 77، والثاني في الدقيقة 88.



وبهذا الفوز، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ريال مايوركا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.