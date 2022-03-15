انتحار فتاة في ظروف غامضة داخل مسكنها بالشرقية

لقت فتاة فى العقد الثاني من العمر مصرعها، في ظروف غامضة بمركز ومدينة الحسينية التابعة لمحافظة الشرقية.

كان قد استقبل مستشفى الحسينية المركزى من أيام فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما ، تلقت سم مما أدى إلى تأخر حالتها الصحية مما استدعى نقلها إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق وتوفت فى الساعات الأولى من صباح اليوم.



تلقت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بلاغا بانتحار فتاة تبلغ من العمر ١٨ عاما في ظروف غامضة.

على الفور وجهت الأجهزة الأمنية فور ورود بلاغ لمركز شرطة الحسينية بسرعة التحرك لكشف ملابسات الحادث، وبسؤال الشهود وإجراء التحريات تبين أنه لا يوجد شبهة جنائية فى الواقعة .



تم تشريح الجثة واستخراج تصريح الدفن من قبل النيابة العامة، كما إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر.