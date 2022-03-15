عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية: تدريب 581 شخصا من خلال 27 برنامجاً

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قال الدكتور تامر بدوي، وكيل أول وزارة القوى العاملة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إن المركز قام بتدريب 581 متدربا علي مختلف برامج السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والأزمات والكوارث والمخاطر الهندسية والكهربائية خلال فبراير الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامجا تدريبيا داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية في مصر.

وأضاف أن المركز قام أيضا بإعداد وتنفيذ 64 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة، وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية وقياس مستوى الضوضاء والفحوصات الطبية والحلول الهندسية.

وأكد أن ذلك يأتي استكمالا للدور المتميز الذى يقوم به المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة القوى العاملة في تنفيذ رؤية مصر 2030 المستندة على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والمرتبطة ارتباطا وثيقاً بالحفاظ على المقومات الصناعية وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل.

IMG_0113
IMG_0113
الدكتور تامر بدوي القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية تدريب 581 متدربين 27 برنامجا زارة القوى العاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

بالدولار والجنيه .. سعر صادم لإطلالة ويجز المثيرة للجدل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تحذر من 3 أفعال تحرمك مغفرة الله

بعد تراجع أهلي دبي.. بيراميدز يدخل السباق على ضم أشرف بن شرقي

فيريرا يصطدم بقرارات إدارة الزمالك ويرفض تجميد نجوم الفريق

ترشيحاتنا

رافضا التكهن بنتائج المحادثات مع أوكرانيا.. الكرملين: الاقتصاد يواجه صعوبات لكنها ميزة

نيفين جامع فى حوار لـ صدى البلد: برامج تمويل خاصة للمشروعات الصناعية الجديدة للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج.. دور مهم لـ جهاز تنمية المشروعات في برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الوطني

خبيرة سياسية تتوقع: روسيا لن تكمل حملتها العسكرية على أوكرانيا

أدنى مستوى في 14 يوما.. محادثات روسيا وأوكرانيا تلجم النفط

علي جمعة: العلماء عدوا مليونا و174 ألف فرق بين الأحكام الشرعية والفقهية

للأرامل والمطلقات.. شروط الحصول على المنح والزيادات بقانون المعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

اليوم الـ20 لحرب أوكرانيا..ما هي فرص حدوث اتفاق سلام لإنهاء الصراع؟.. توقعات مفاجئة بعدم إكمال موسكو لحملتها العسكرية على كييف.. وتحذير شديد من معاناة المدنيين.. وتحرك دولي لوقف إطلاق النار

شاب يقيد نفسه على باب ماكدونالدز لسبب غريب

نشرة المنوعات.. موقف محرج في حفل حماقي.. موجة صغيرة تتحول إلى إعصار ضخم.. والقبض على امرأتين بتهمة حيازة الجبن والمايونيز

فيديو

ماذا فعلت مايان السيد أمام الكعبة .. فيديو جراف

كورونا يعود من جديد في الصين.. ما القصة؟ فيديو جراف

نفحات ربانية.. أسرار ومنح وفضائل ليلة النصف من شعبان .. فيديو جراف

هل ينتقل محمد صلاح إلى برشلونة .. صحيفة إسبانية تجيب

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ