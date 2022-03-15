القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية: تدريب 581 شخصا من خلال 27 برنامجاً

قال الدكتور تامر بدوي، وكيل أول وزارة القوى العاملة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إن المركز قام بتدريب 581 متدربا علي مختلف برامج السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية والأزمات والكوارث والمخاطر الهندسية والكهربائية خلال فبراير الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامجا تدريبيا داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات الصناعية والخدمية في مصر.

وأضاف أن المركز قام أيضا بإعداد وتنفيذ 64 خدمة ميدانية خلال نفس الفترة، وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية وقياس مستوى الضوضاء والفحوصات الطبية والحلول الهندسية.

وأكد أن ذلك يأتي استكمالا للدور المتميز الذى يقوم به المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة القوى العاملة في تنفيذ رؤية مصر 2030 المستندة على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة والمرتبطة ارتباطا وثيقاً بالحفاظ على المقومات الصناعية وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل.