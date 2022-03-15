اليوم.. الصحة تطلق قافلة طبية بحي السلام

تطلق وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع محافظة القاهرة قافلة طبية مجانية اليوم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في مركز طبي النهضة الجديد بحي السلام ثان وذلك ضمن قوافل الوزارة المستمرة حتى ١٩ مارس.



يذكر أن وزارة الصحة والسكان، تطلق اليوم 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة بمحافظات المنيا والإسماعيلية، والدقهلية.

و تقدم القوافل الطبية خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.