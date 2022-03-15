مجموعة الأهلي.. استقالة في جهاز الهلال السوداني قبل مواجهة صن داونز

أعلن البرازيلي نيسلون مدرب حراس الهلال، رحيله عن الفريق السوداني، قبل مواجهة صن داونز المقرر لها، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر نيسلون في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي، أنه قرر الرحيل عن الهلال السوداني، قبل مواجهة صن داونز المقبلة، “دون الكشف عن الأسباب”.

يذكر أن الهلال السوداني استهل مشواره في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالخسارة أمام صن داونز بهدف دون رد، ثم تعادل سلبيا مع الأهلي في الجولة الثانية، وخسر أمام المريخ المريخ 2-1 في الجولة الثالثة، بينما حقق انتصاره الأولى على حساب المريخ بهدف نظيف في الجولة الرابعة.

ويحتاج فريق الهلال السوداني لتحقيق الفوز على صن داونز في لقاء السبت، للحفاظ على كامل حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا:

1- صن داونز : 10 نقاط

2- الأهلي : 4 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط