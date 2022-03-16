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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السعودية: ملتزمون بتطوير قطاع السينما ليحتل المركز الأول بالمنطقة.. وهذه قائمة المشاريع المختارة للمساهمة في معمل البحر الأحمر لعام 2022 بمشاركة مصرية

صدى البلد

مهرجان البحر الأحمر السينمائي: 

ندعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية.. و12 مشروعًا في برنامج تطوير مكثّف بالتعاون مع تورينو فيلم لاب 

السعودية:

 ملتزمون بتطوير قطاع السينما ليحتل المركز الأول بالمنطقة

 

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن المشاريع التي تم اختيارها للمشاركة في برنامج معمل البحر الأحمر لعام 2022، وهي 6 مشاريع سعودية و6 من بقية أنحاء العالم العربي، تضم أصواتاً ومواهب جديدة ستشارك في برنامج تطوير وتدريب مكثّف بالتعاون مع تورينو فيلم لاب، وذلك ضمن التزام المهرجان بدعم الجيل الجديد من المواهب السعودية والعربية.
 

وقد أعلن المهرجان في دورته الافتتاحية في ديسمبر الماضي عن المشروعين الفائزين بمعمل البحر الأحمر لعام 2021، وهما ”فتاة الزرقاء“ لزيد أبو حمدان من الأردن، و ”مصوّرة المدينة“ لدالية بخيت من السعودية، وقد حصل المشروعان على منحتين إنتاجيتين بقيمة 100 ألف دولار لكل منهما.
 

وفي دورة برنامج 2022 يقدّم المعمل 5 ورش عمل تم تصميمها خصيصاً لتزويد المشاركين بالمهارات المعرفية والعملية التي تساعدهم على الانطلاق في عالم السينما، حيث تتواصل أنشطة البرنامج على مدى 8 أشهر، وتغطي كافة مراحله العملية و الإنتاجية، على أن تُختتم فعاليات المعمل خلال الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي ستُقام في جدة من 1 - 10 ديسمبر 2022.
 

يُذكر أن المشاريع التي تم اختيارها هي 6 مشاريع من السعودية، و6 توزعت بين مصر والجزائر ولبنان، فيما تشكّل المواهب النسائية في مجالات الإخراج والإنتاج والتأليف 50% من أعداد المشاركين. 

يأتي ذلك فيما تؤكّد السعودية على التزامها لتطوير قطاع السينما، لتكون المركز السينمائي الأول في المنطقة، حيث يواصل قطاع السينما تحقيق نمو هائل فيما نجحت السعودية باجتذاب العديد من الإنتاجات العالمية التي تم تصويرها في المملكة، مما يشكل فرصة مثالية لتطوير المواهب ودعم صناعة السينما المحلية والإقليمية.

وقد ضمّت لجنة اختيار المشاريع المشاركة مجموعة من الخبراء في مجال السينما هم ساڤينا نيروتي (المديرة التنفيذية، تورينو فيلم لاب)، ڤيوليتا باڤا (مديرة الدراسات في معمل الأفلام الطويلة، تورينو فيلم لاب)، جمانة زاهد (مديرة معمل البحر الأحمر)، شيفاني بانديا مالهوترا (المديرة التنفيذية، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، أنطوان خليفة (مدير البرنامج العربي، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي)، كليم أفتاب (مدير البرنامج الدولي، مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي). 

وقد دعم جهود لجنة الاختيار كل من فايزة أمبة (كاتبة ومخرجة سعودية)، محمد سيد عبد الرحيم (كاتب وناقد مصري)، وزياد صعيبي (ممثل لبناني ومحاضر في جامعة نوتردام).
 

وبهذه المناسبة قالت شيفاني بانديا مالهوترا المديرة التنفيذية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ”يسعدنا مواصلة الشراكة مع تورينو فيلم لاب والكشف عن 12 مشرعاً جديداً سيتم تطويرها تحت مظلة معمل البحر الأحمر، فبعد النجاح الكبير الذي حققه المعمل وردود الفعل الإيجابية من المشاركين خلال العامين الماضيين، نواصل العمل على تطوير المزيد من المواهب والمشاريع بهدف رفد صناعة السينما السعودية والعربية بمواهب وأصوات جديدة قادرة على المنافسة عالمياً، والانطلاق في عالم السينما.“
 

المشاريع المشاركة | المشاريع السعودية

مواسم الحب والحرب - عن رواية للكاتبة: أمل الفاران

تأليف: هناء العُمير، سهى سمير، وإخراج: هناء العُمير

إنتاج: سهى سمير
 

آخر أيام الصيفية

تأليف وإخراج: محمد الجبرين، إنتاج: رغد باجبع


عش الغربان

تأليف: فراس المشاري، تقوى علي، إخراج: فراس المشاري

إنتاج: رزان الصغير


القيس

تأليف: لجين حسين، عبد الرحمن حكيم، إخراج: لجين حسين

إنتاج: عبد الرحمن حكيم

 

تهويدة

تأليف وإخراج: عمر العميرات، إنتاج: أسد الكريمي

 

ياجوج: لعن إرم

تأليف: مراد الدين العمايرة، إخراج: فهمي فرحات، إنتاج: جمانة القريش

 

المشاريع المشاركة | المشاريع العربية

المستعمرة (مصر، فرنسا)

تأليف وإخراج: محمد رشاد، إنتاج: هالة لطفي

 

من الربع إلى الخميس في الجزائر العاصمة (الجزائر، فرنسا)

تأليف وإخراج: صوفيا دجاما، إنتاج: أوريلي تورك

 

هابيل، قابيل (مصر، الولايات المتحدة، فرنسا)

تأليف: عمر موليك، إخراج: دينا عامر، إنتاج: كريم أمير

 

دوغماس (الجزائر، فرنسا)

تأليف وإخراج: صلاح إسعاد، إنتاج: تقي الدين إسعاد

 

حزب العلكة (لبنان)

تأليف: راني نصر، إخراج: سماح القاضي، إنتاج: ميشيل أيوب

 

عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن (مصر)

تأليف وإخراج: مراد مصطفى، إنتاج: سوسن يوسف

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أنطوان خليفة جمانة زاهد شيفاني بانديا مالهوترا هالة لطفي مراد مصطفى عائشة لا تستطيع الطيران بعد الآن

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