عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشييع جثمان عروس قليوب بعد قتلها على يد زوجها ..شاهد

جنازة عروس قليوب
جنازة عروس قليوب

شيع أهالى قرية بلقس بمركز قليوب جثمان الزوجة التى لقيت مصرعها على يد زوجها عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.
وسادت حالة من الحزن على اسرة المجنى عليها واقاربها مطالبين بالقصاص العادل من المتهم الذى سدد طعنات لزوجته بسبب الخلاف على مصروف المنزل.
وشهدت الجنازة انهيار والدة المجنى عليها مؤكدة إنها كانت بصحبة ابنتها قبل وقوع الحادث بيوم، وفوجئت بصراخ ابنتها الصغرى تخبرها بوفاة الكبرى.
وأشارت الى انه على الفور ذهبت لمسكن ابنتي التي لم يمر على زواجها 18يوما ووجدتها غارقة فى دمائها بالشقة بمفردها والسكين بظهرها والدماء تسيل منها منوهة أن زوجها قتلها وفر هاربًا حتى ماتت.
وأضافت الأم ان ابنتها تعيش ببيت عيلة ومعها اهل الزوج ولكنهم بلا قلب ولا رحمة لم يتدخل أحدا فى الدفاع عنها وإنقاذ ابنتي التي كرست كل حياتها لتربيتها وأشقائها بعد وفاة والدهم.
وكانت الأجهزة الأمن في القليوبية قد نجحت فى كشف غموض العثور على جثة فتاة عثر على جثتها داخل أحد العقارات بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بطعنها عدة طعنات في الظهر إثر مشادة بينهما وتركها غارقة في دمائها وهرب تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وألقى القبض على المتهم ووالدة المجنى عليها كون القتيلة قاصرا وتم زواجها فى سن صغيرة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
وكان تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس وبها عدة طعنات في الظهر وجرى إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية ونقلت الجثة إلى مستشفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر ومتزوجة من أحد الأشخاص وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها وبعد زواجها بحوالى 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج فقام على إثر ذلك بطعنها بالسكين عدة طعنات وفر هاربًا.
وطالبت اسرة المجنى عليها بالقصاص من زوجها المتهم الذى تشاجر معها عندما طلبت منه مبلغ 5 جنيهات لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، كما أن المجنى عليها متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم ولم يمر على زواجها قرابة 20 يوما دبت بينهما الخلافات وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وتم عودتها له مرة أخرى وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.

0cf55c88-9bbb-41bd-a0df-a4d2769f19fd
0cf55c88-9bbb-41bd-a0df-a4d2769f19fd
4c69906b-9959-4a33-933d-213f21fcc670
4c69906b-9959-4a33-933d-213f21fcc670
9313a54e-f939-4a3e-8e20-62b2b6b014be
9313a54e-f939-4a3e-8e20-62b2b6b014be
d74fa061-7b7a-43af-812f-adf16c8fdb1c
d74fa061-7b7a-43af-812f-adf16c8fdb1c
قليوب القليوبية جنازة النيابة العامة مستشفى قليوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

رئاسة الجمهورية تزف بشرى سارة للفلاحين عن سعر القمح: غدا يتم تحديده

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بمناسبة شهر رمضان .. الرئاسة: توزيع مليون كرتونة «تحيا مصر» بالتنسيق مع القوات المسلحة

الجيش الروسي يتقدم.. فرض حظر تجوال كامل في كييف اعتبارا من الليلة

بعد توجيهات الرئيس بتسعير الخبز.. تحذير شديد اللهجة من جهاز حماية المستهلك

المنزل الغير المسجل بالشهر العقاري لا تدخله الملائكة..الجندي يرد على المهاجمين

موضوعات متعلقة

العثور على جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في القليوبية

بحوزته شادو وبودر .. حبس تاجر مخدرات بشبرا الخيمة فى القليوبية

المشدد 7 سنوات للمتهمة بقتل زوجها بسكين المطبخ فى القليوبية

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكهربائى يتاجر بالهيروين فى القليوبية

ترشيحاتنا

سماع دوي صافرات الإنذار في مدينة لفيف الأوكرانية

الصحة العالمية : كورونا لم ينتهي..ومازلنا في حالة تأهب لكافة المتحورات..فيديو

التموين: بعض التجار استغلوا المؤثرات الخارجية لرفع الأسعار.. فيديو

القومية للقمح: سيتم زراعة مليون فدان بحلول عام 2024..فيديو

رابطة الدوري الإنجليزي تكشف عن مواعيد المباريات في شهر أبريل

حظر الصادرات والواردات.. الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

فيديو

تعرف على سعر بيع محمد صلاح بعد فشل مفاوضات ليفربول.. فيديو جراف

تحقيق شامل مع الطلاب| ماذا يجري في جامعة حلوان.. فيديو جراف

تعرف على المحرومين من فضل ليلة النصف من شعبان .. فيديبو جراف

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ