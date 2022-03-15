تشييع جثمان عروس قليوب بعد قتلها على يد زوجها ..شاهد

شيع أهالى قرية بلقس بمركز قليوب جثمان الزوجة التى لقيت مصرعها على يد زوجها عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة.

وسادت حالة من الحزن على اسرة المجنى عليها واقاربها مطالبين بالقصاص العادل من المتهم الذى سدد طعنات لزوجته بسبب الخلاف على مصروف المنزل.

وشهدت الجنازة انهيار والدة المجنى عليها مؤكدة إنها كانت بصحبة ابنتها قبل وقوع الحادث بيوم، وفوجئت بصراخ ابنتها الصغرى تخبرها بوفاة الكبرى.

وأشارت الى انه على الفور ذهبت لمسكن ابنتي التي لم يمر على زواجها 18يوما ووجدتها غارقة فى دمائها بالشقة بمفردها والسكين بظهرها والدماء تسيل منها منوهة أن زوجها قتلها وفر هاربًا حتى ماتت.

وأضافت الأم ان ابنتها تعيش ببيت عيلة ومعها اهل الزوج ولكنهم بلا قلب ولا رحمة لم يتدخل أحدا فى الدفاع عنها وإنقاذ ابنتي التي كرست كل حياتها لتربيتها وأشقائها بعد وفاة والدهم.

وكانت الأجهزة الأمن في القليوبية قد نجحت فى كشف غموض العثور على جثة فتاة عثر على جثتها داخل أحد العقارات بمنطقة بلقس دائرة مركز شرطة قليوب حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها بطعنها عدة طعنات في الظهر إثر مشادة بينهما وتركها غارقة في دمائها وهرب تم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب العام، وألقى القبض على المتهم ووالدة المجنى عليها كون القتيلة قاصرا وتم زواجها فى سن صغيرة وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وكان تلقى رئيس مباحث مركز شرطة قليوب قد تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة فتاة داخل أحد العقارات بناحية قرية بلقس وبها عدة طعنات في الظهر وجرى إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية وانتقلت قوة أمنية ونقلت الجثة إلى مستشفى قليوب، وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة قاصر ومتزوجة من أحد الأشخاص وقامت والدتها بتزويجها بعد وفاة والدها وبعد زواجها بحوالى 20 يومًا فقط دبت الخلافات بينها وبين الزوج فقام على إثر ذلك بطعنها بالسكين عدة طعنات وفر هاربًا.

وطالبت اسرة المجنى عليها بالقصاص من زوجها المتهم الذى تشاجر معها عندما طلبت منه مبلغ 5 جنيهات لشراء بعض متطلبات المنزل إلا أنه رفض وتشاجر معها وطعنها بالسكين في ظهرها، كما أن المجنى عليها متزوجة يوم 25 فبراير من المتهم ولم يمر على زواجها قرابة 20 يوما دبت بينهما الخلافات وأنها تركت منزل الزوجية قبل الحادث بيوم واحد، وتم عودتها له مرة أخرى وفي اليوم التالي تشاجر معها وطعنها حتى الموت.

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