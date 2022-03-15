التشكيل .. جريزمان وفيليكس في هجوم أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد كل من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ستيفان سافيتش - خوسيه ماريا خيمينيز - رينيلدو - رينان لودي

خط الوسط: ماركوس لورينتي - رودريجو دي باول - كوكي - هيكتور هيريرا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - جواو فيليكس

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - رافاييل فاران - هاري ماجواير - أليكس تيليس

خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني إيلانجا - جادون سانشو - كريستيانو رونالدو

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لمثله.