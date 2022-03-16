تاريخ وزارة الخارجية منذ 100 عام.. دبلوماسية حافلة بالإنجازات ..فيديو

عرض برنامج " 90 دقيقة " المذاع علي قناه "المحور" تقريرا عن تاريخ وزارة الخارجية منذ 100 عام ، مؤكدا أن الخارجية المصرية دبلوماسية حافلة بالإنجازات.

وأضاف التقرير أن تاريخ وزارة الخارجية المصرية يرجع إلي بدايات الدولة المصرية الحديثة عندما انشأ محمد علي ديوان التجارة والأمور الإفرنجية سنة 1826 ومن هذا التاريخ تطور شكل الديوان ومهامه حتي وصلت وزارة الخارجية إلى شكلها المعاصر.

وأوضح الفيديو أن الملك فؤاد اصدر إعلان في 15 مارس عام 1922 استعادت مصر سيادتها وحقها في تمثيل نفسها من خلال وزارة الخارجية ولذألك يتم الاحتفال يوم 15 مارس بيوم " الدبلوماسي " وأول انتشار للسفارات والقنصليات المصرية في الخارج كان في لندن وباريس وروما وواشنطن.