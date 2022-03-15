عادل مصطفى: غياب بيرسي تاو عن الأهلي 6 أسابيع بسبب الإصابة

كشف عادل مصطفى لاعب الأهلي السابق تفاصيل إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قبل مواجهة المريخ في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تعرض بيرسي تاو لإصابة في العضلة الأمامية، وخضع لأشعة وهناك احتمالية لغيابه من 4 أسابيع إلى 6 بعد الإصابة" .



وأضاف: "بيرسي تاو من اللاعبين المميزين، ونتمنى أن يعود سريعا، خاصة أن اللاعب قام بطفرة على مستوى الخط الأمامي في صفوف الأهلي" .



واختتم حديثه قائلا: "غياب بيرسي تاو عن مباراتي المريخ والهلال سيؤثر سلبا على الأهلي إذا لم يلحق اللاعب بالمباراتين"

