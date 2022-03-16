زوجة على معلول تبهر رواد إنستجرام بصورة رفقة نجلها

نشرت مريم زيني، زوجة التونسي على معلول، نجم فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة على معلول، رفقة نجلها “كريم" بإطلالة شتوية مرتدية جاكيت جلد أنيق باللون الأسود وبنطال ليجن بنفس اللون، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها، ما أبهر رواد إنستجرام والذين انهالوا بـ المئات من تعليقات الإعجاب بالصور.

وفي سياق آخر، عاد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لتدريباته أمس الثلاثاء؛ استعداداً لموقعة المريخ التي لا مجال فيها لفقدان نقاط والمقرر لها الجمعة المقبل.

ويسعى موسيماني لتحقيق الفوز على المريخ قبل موقعة الهلال السوداني الاخيرة المقرر لها أحد يومي 1 أو 2 أبريل ، واستقر موسيماني ومعاونيه على الحذر من هجمات المنافس التي ظهرت بوضوح في المباراة الأولي بجانب الدعم الجماهيري الذي سيتواجد مع المريخ رغم خوضه للمباراة في القاهرة ولكنه طلب حضور 5 الاف متفرج كونها مباراته.