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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نور اللبنانية تخطف الأنظار بـ «لوك» جديد وجذاب عبر إنستجرام |شاهد

اللبنانية نور
اللبنانية نور

نشرت النجمة اللبنانية نور صورًا جديدة لها على صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور  والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت نور بـ "لوك" جديد حيث اعتمدت لون شعر مختلف وهو البنى الفاتح، وارتدت بادى مكشوف مع سترة جلد باللون الاسود،  وبنطال جلد بنفس اللون، وانهالت عليها تعليقات الجمهور.


تواصل النجمة نور اللبنانية تواجدها للعام الثالث على التوالي بالمشاركة في بطولة مسلسل راجعين يا هوا أمام النجم خالد النبوي، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.


المسلسل قصة الكاتب الراحل وعميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة.


وسبق للكاتب أسامة أنور عكاشة، تقديم راجعين يا هوا في مسلسل إذاعي عام 2004، ويعتبر من أشهر المسلسلات الإذاعية خلال تلك الفترة، وأُختير كأحسن مسلسل إذاعي حينها.


تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، ولكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.

 
مسلسل راجعين يا هوا:


راجعين يا هوا من إنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته كل من أنوشكا، وفاء عامر، نور النبوي، أحمد بدير وهنا شيحة. وهو التعاون الثاني بين نور والمخرج محمد سلامة بعد مسلسل رحيم (2018) الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.

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IMG_٢٠٢٢٠٣١٦_٠١٣٢٠٦
بـ لوك جديد الفنانة نور اللبنانية باللون الاسود مسلسل راجعين يا هوا النجمة نور اللبنانية

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