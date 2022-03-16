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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعليقاً على ورود اسمه في القصف الإيراني على أربيل..

هاني رمزي لرواد مواقع التواصل الاجتماعي: «اسم الظابط الشهيد أبوالعربي.. أرجو التصحيح»

هانى رمزي
هانى رمزي

علّق الفنان هاني رمزي، علي تداول صورته المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية، التي رافقت تدوينات بشأن القصف الصاروخي  الذي وقع فى أربيل الاحد الماضي.  


وكتب هاني رمزي في تدوينة له عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "اسم الظابط الشهيد أبو العربي وليس هاني رمزي.. أرجو التصحيح".


يذكر ان محيط القنصلية الأمريكية في أربيل، تعرض مؤخرا، إلى هجوم بـ10 صواريخ باليستية، تبناه الحرس الثوري الإيراني، وقد أثار اسم الفنان هاني رمزي، الجدل على نطاق واسع ليس في مصر بل في العراق والوطن العرب،  خلال الساعات الماضية بعد ورود اسمه في القصف الإيراني الأخير، على أربيل عاصمة إقليم كردستان.


وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ومدوّنون تابعون للفصائل المسلحة، أسماء إسرائيلية، على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم وعددهم نحو 10، وضمن حالة الجدل والغضب العراقي، برز اسم الفنان هاني رمزي، على أنه أحد ضباط الموساد الذين قُتلوا هناك. 

 

IMG_٢٠٢٢٠٣١٦_٠٧٠٤٢١
IMG_٢٠٢٢٠٣١٦_٠٧٠٤٢١
IMG-20220316-WA0016
IMG-20220316-WA0016


 

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