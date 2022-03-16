القاهرة الجديدة: سحب واسترداد 16 محلا تجاريا بالمجاورة السابعة بالتجمع الأول 

قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب واسترداد ( 16 ) محلا تجاريا بالمجاورة السابعة بالتجمع الأول وذلك لمخالفتها النشاط ومزاولة نشاط (ورش) غير مصرح بها بالمناطق السكنية والعمل بدون تراخيص.

بتكليفات من المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز باستمرار الحملات لإنهاء كافة المخالفات بالمدينة وبإشراف من المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول والعميد مهندس هشام مهدي المشرف العام على إدارة الأمن بجهاز المدينة .

ويقوم جهاز مدينة القاهرة الجديدة باستكمال بتنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء كافة المخالفات بالمدينة .

وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس ، وبجهود إدارة التنمية ( أحياء -نظافة ) وتأمين من القيادات الشرطية المختلفة بالتجمع الخامس نجحت الحملة في تنفيذ غلق وتشميع وإخلاء وسحب إسترداد (16) محلا تجاريا بالمجاورة السابعة بالتجمع الاول وذلك لمخالفتها النشاط ومزاولة نشاط (ورش ) فى منطقة سكنية غير مصرح بهذا النشاط والعمل بدون تراخيص.

وصرحت المهندسة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول بأنه يجرى استكمال تنفيذ باقى القرارات لسحب جميع المخالفات المتبقية بباقى المجاورات.

