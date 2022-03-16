عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

القاهرة الجديدة: سحب واسترداد 16 محلا تجاريا بالمجاورة السابعة بالتجمع الأول 

صدى البلد

قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب واسترداد  ( 16 )  محلا تجاريا بالمجاورة السابعة بالتجمع الأول وذلك لمخالفتها النشاط ومزاولة نشاط  (ورش) غير مصرح بها بالمناطق السكنية والعمل بدون تراخيص.

بتكليفات من المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز باستمرار الحملات لإنهاء كافة المخالفات بالمدينة وبإشراف من المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول والعميد مهندس هشام مهدي المشرف العام على إدارة الأمن بجهاز المدينة .

txt

الإسكان: الحكومة تتبنى تواجد القطاع الخاص بجانبها في كل خطوة

txt

الإسكان: الدولة بذلت مجهوداً كبيراً في قطاع التطوير العقارى رغم التحديات

ويقوم جهاز مدينة القاهرة الجديدة  باستكمال بتنفيذ الخطة الموضوعة لإنهاء كافة المخالفات بالمدينة .

وبالاشتراك مع إدارة أمن الجهاز بالتجمع الخامس ، وبجهود إدارة التنمية ( أحياء -نظافة ) وتأمين من القيادات الشرطية المختلفة بالتجمع الخامس نجحت الحملة في تنفيذ غلق وتشميع  وإخلاء وسحب إسترداد  (16) محلا تجاريا بالمجاورة السابعة بالتجمع الاول وذلك لمخالفتها النشاط ومزاولة نشاط  (ورش ) فى منطقة سكنية غير مصرح بهذا النشاط والعمل بدون تراخيص.

وصرحت المهندسة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول بأنه يجرى استكمال تنفيذ باقى القرارات لسحب جميع  المخالفات المتبقية بباقى المجاورات.
 

مدينة القاهرة الجديدة استرداد التجمع الاول المناطق السكنية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

7 مايو بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية

بعد ليالي الشتاء القارس.. هذا موعد تحسن الأحوال الجوية

الأرصاد: اليوم تنتهي الموجة الباردة وغدا يتحسن الطقس بكافة المحافظات

أبو جبل في الأهلي ؟.. مقابل مادي مغري وتغريدة مُبهمة تثير الشكوك

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-3-2022

السيسي أنهى أزمته.. ما السعر العادل لرغيف الخبز غير المدعم ؟

41 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس ركاب بالوادى الجديد

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 16-3-2022

موضوعات متعلقة

القابضة للمياه: تطور في أداء اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية بكل التخصصات

تدشين منتدى أعمال مشترك بين البلدين.. أبرز اهتمامات المشاط مع وزير الاقتصاد الكاميروني

مسئولو أجهزة المدن الجديدة يشنون عدة حملات لإزالة المخالفات

القنصل العام في مارسيليا يتفقد جناح مصر بمعرض Mipim ب"كان"

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة واعتدال سرعات الرياح

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات المهمة

انطلاق معرض أهلا رمضان بالجيزة لمدة 15 يوما

في مرحلة التسكين.. خالد صديق: تكلفة مشروع الخيالة تجاوزت الـ1.3 مليار

تفجير برج إيفل.. فيديو مزيف ينتشر لحث أوروبا على مساندة أوكرانيا

انطلاق مؤتمر مجلس الدولة لمناقشة أحكام القضاء في ظل كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم وعاش يفتتح مسرح الجنوب بالأقصر

قائمة مشروبات رمضان 2022 وطرق إعدادها

بذكريات صوفيا لورين.. حسين فهمي يعود لرئاسة القاهرة السينمائي بعد 21 عاما

لأول مرة.. محافظ مطروح يفتتح مهرجان الزيتون المصري

فيديو

الطلاق دون إرادتها.. شروط الحصول على المعاش للمطلقة والأرملة

أسماء الفنانين الحقيقية ومفاجآت لن تتخيلها

هدى المفتي وسعر ملابس ويجز في حفلة موسم الرياض يتصدران التريند.. فيديو

تسعير الخبز وشنط رمضان مجانية.. توجيهات مهمة من السيسي للحكومة لمواجهة زيادة الأسعار .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مكافحة الغلاء

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

اﻟﻤﺰﻳﺪ