وداعا الكامب نو .. تعرف على الاسم الجديد لملعب برشلونة

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن برشلونة توصل لاتفاق بالفعل مع منصة "سبوتيفاي"، لرعاية قمصان الفريق الأول للرجال والسيدات وقمصان التدريبات وحقوق التسمية الخاصة بالكامب نو حتى عام 2025.



وبحسب إذاعة "راك1" الإسبانية، فإن اسم ملعب برشلونة، سيتغير إلى سبوتيفاي كامب نو.



وأضاف التقرير، أن برشلونة سيتقاضى 75 مليون يورو في الموسم، نظير حق رعاية قمصان الفرق الرياضية وتسمية ملعب كامب نو، علمًا بأن هذا الرقم سيرتفع بشكل كبير، عندما تنتهي أعمال الاستاد الجديد.



وأشار التقرير، إلى أن مبلغ 75 مليون يورو، سيوزع بالشكل التالي: قيمة قميص الفريق الأول (60 مليون يورو)، ظهر قميص التدريب (5 ملايين يورو)، قميص فريق السيدات (5 ملايين يورو)، وحقوق تسمية كامب نو (5 ملايين يورو).



بينما تمت إعادة عرض أعمال الاستاد أخيرًا، وبمجرد الانتهاء من كامب نو الجديد، يعتزم برشلونة الحصول على عقد جديد سيجلب للنادي ما بين 20 و25 مليون يورو أخرى كل موسم.

