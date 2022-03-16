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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رمضان 2022.. عمرو سعد ينشر صورة من كواليس مسلسل توبة

كواليس مسلسل توبه
كواليس مسلسل "توبه"

نشر الفنان عمرو سعد صورة من كواليس مسلسل “توبه”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهر عمرو سعد في الصورة بدون تيشيرت، وعلق عليها كاتبًا: “#توبه في مواجهة الجميع #رمضان٢٠٢٢”.

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توبه في مواجهة الجميع.. عمرو سعد يروج لمسلسله الرمضاني

مسلسل "توبه" من تأليف عدد من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، دياب، صبا مبارك، كريم عفيفى.

وكشف الفنان ماجد المصري، كواليس مشاركته في بطولة مسلسل «توبة» مع الفنان عمرو سعد، المقرر عرضه في رمضان 2022.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج "كلام الناس" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"  المسلسل «مختلف للغاية» عما قُدم من قبل، وأحداثه تسير في سياق شعبي.

وأضاف المصري:" الناس هتشوف حاجة مختلفة، وأكيد هيسعدوا بيها، لافتا إلى أن أحداث المسلسل  تتضمن مباراة حامية بين الأطراف الرئيسية، مضيفا:" هيحصل مباريات وأحداث كثيرة ومتشابكة، والمسلسل مشوق جدًا، ومواكب لأحداث تحدث في الشارع المصري، وإن شاء الله يعجب الناس".

وأشار إلي أن دوره في المسلسل يختلف تماما عما قدمه من قبل: «مختلف شكلا وموضوعا، بما فيها طريقة الكلام وتون الصوت والتركيبة، أول مرة في حياتي ألعب الشخصية ديه، وكنت مبسوط ومستمتع في التصوير».

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