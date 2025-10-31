قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير التعليم الياباني: حريصون على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية مع مصر

وزيرا التعليم المصري والياباني
وزيرا التعليم المصري والياباني
ياسمين بدوي

أشاد وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في دولة اليابان يوهى ماتسوموتو، بلقائه بمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد ماتسوموتو أن اللقاء شهد تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعليم، مؤكدا حرصه على بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية التعليمية.

وجاء تصريح وزير التعليم والثقافة الياباني بالتزامن مع إبراز وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، عبر صفحاتها الرسمية، لقاء محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال زيارته لطوكيو، مع نظيره الياباني في أول لقاءاته الرسمية عقب توليه منصبه حديثا، مشيرة إلى أن اللقاء تناول تعزيز أواصر التعاون التربوي والتعليمي بين البلدين.

ووفقا لبيان وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية، الذي أبرزته الصحف اليابانية، تم استعراض الملفات محل النقاش بين الجانبين والتي تناولت التطورات الإيجابية في مسار التعاون المصري الياباني في مجال التعليم، حيث أشاد وزير التعليم والثقافة الياباني بالمدارس المصرية اليابانية وجهود وزارة التربية والتعليم للتوسع في نظام التعليم الياباني داخل مصر والذي يركز على أنشطة التوكاتسو، مؤكدا حرص اليابان على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر لتعزيز نشر التعليم الياباني داخل القارة الإفريقية.

كما أشار البيان إلى أن اللقاء تناول التأكيد على مواصلة التعاون استعدادا لمؤتمر طوكيو الدولي العاشر للتنمية في إفريقيا "تيكاد ١٠" المقرر عقده عام ٢٠٢٨.

وزير التعليم التعليم اليابان وزير التربية والتعليم

