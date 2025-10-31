قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء عن المتحف الكبير: مصر مازالت تبهر العالم وتصنع التاريخ
أجرأ حوار في حياته.. رونالدو يفجر المفاجآت بدون رقابة مع بيرس مورجان
الدولي للإعلام الرقمي بفرنسا: افتتاح المتحف المصري الكبير يؤكد ريادة مصر الحضارية
الكشف عن مُخطط ميسي للإطاحة بــ لابورتا من برشلونة
مطار القاهرة الدولي يتزين بلوحات الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير .. صور
آدم كايد يغيب عن الزمالك في السوبر المصري أمام بيراميدز بسبب الإصابة
محمد صلاح على أعتاب إنجازين تاريخيين أمام أستون فيلا
أسعار تركيب عدادات المياه في مصر
لبنان.. عون طلب من ألمانيا الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف الأعمال العدائية
بط ووز ولحوم.. كبير الأثريين عن مقبرة توت عنخ آمون
ذاكرة أمة وجمال لا يفنى.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير
ماذا قالت يسرا المسعودي عن افتتاح المتحف المصري الكبير
أخبار البلد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد مستشفيات جامعة مونبلييه بفرنسا

رئبس هيئة الرعاية الصحية
رئبس هيئة الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة ميدانية إلى مستشفيات جامعة مونبلييه (CHU Montpellier) في جنوب فرنسا، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، للاطلاع على مراكز التميز والأنظمة التشغيلية داخل مستشفيات الجامعة والمصنفة بين أفضل ست مجموعات مستشفيات في فرنسا.

وضمت الزيارة ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ووكالة الدعم الفني والتقني (Expertise France) السيدة أدجوا آكا-لاكومنت، مديرة المشاريع بالوكالة، الدكتور مجدي عيسى، خبير النظم الصحية ومدير المشروع، والسيدة شيري ماهر، مديرة الحسابات.

وأوضح الدكتور السبكي أن الزيارة شملت تفقد عدد من الأقسام المتقدمة بمستشفيات جامعة مونبلييه، أبرزها مركز علوم الأعصاب، والأورام، والطب التجديدي، والأمراض النادرة، ووحدة الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد، مؤكدًا أن الهيئة تسعى إلى دراسة نماذج التشغيل والبحث العلمي بهذه المراكز بهدف نقل التجارب الناجحة وتطبيقها داخل المنشآت الصحية المصرية.

تعزيز برنامج (HUB)

وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن تعزيز برنامج (HUB) الذي أطلقته الهيئة تحت شعار Health Universal Bridges، موضحًا أن المرحلة الأولى من البرنامج انطلقت في زيورخ بألمانيا، بينما تمثل زيارة فرنسا خطوة جديدة في توسيع نطاق التوأمة الدولية وبناء شراكات أكاديمية مع كبرى المستشفيات الجامعية في أوروبا.

وأكد أن التعاون مع مستشفيات مونبلييه سيفتح آفاقًا واسعة لبرامج التدريب والزمالة، لافتًا إلى أنه سيتم بالفعل إطلاق أول برنامج زمالة تدريبية ضمن الاتفاق الجديد، بمشاركة ثلاثة من كوادر الهيئة في تخصص مكافحة العدوى من محافظات بورسعيد والأقصر وجنوب سيناء، لمدة عشرة أيام تدريبية متقدمة داخل المستشفيات الفرنسية.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بنقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة من خلال التبادل العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن برنامج (HUB) سيشمل قريبًا تخصصات دقيقة أخرى، منها جراحة الأعصاب، الأورام، والعلاج الإشعاعي، بما يعزز جاهزية المنظومة الصحية المصرية في التعامل مع الأمراض المعقدة والمتقدمة.

واختتم رئيس الهيئة مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة المصرية لبناء نظام صحي وطني متكامل قائم على التعليم المستمر والابتكار والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن ما يتحقق اليوم هو نتاج دعم القيادة السياسية لاستراتيجية التحول نحو نموذج صحي ذكي ومستدام يضع المواطن المصري في قلب التنمية.

الرعاية الصحية مستشفيات جامعة مونبلييه الابتكار الطبي HUB التعاون الدولي الأعصاب الأورام منظومة التأمين الصحي الشامل

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

سعر الذهب

سعر الذهب صباح اليوم الجمعة 31-10-2025

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 31-10-2025

الاهلي

مجاهد والغنيمي يشاركان في انتخابات النادي الأهلي

الزمالك

الزمالك يغادر إلى الإمارات 3 نوفمبر استعدادًا لخوض بطولة السوبر المصري

إيفان توني

الأهلي ضد الرياض.. إيفان توني يحقق رقما تاريخيا في الدوري السعودي

بالصور

لتشغيلها.. إشارة مرور تستغرق 10 أشهر و2.4 مليون دولار

إشارة مرور

بعد تفكك الهيكل.. عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم بعد سقوط شريط الإضاءة

تسلا

للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.. تجميع 457 ألف طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز

بعد تسريحهم.. مهندسو تسلا يتحدون إيلون ماسك بسيارة كوبيه فاخرة

Speedster

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

