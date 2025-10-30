بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه.. الرعاية الصحية: تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، في إطار خطة الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية التخصصية وتلبية احتياجات المرضى داخل المحافظة، بما يواكب الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي أن الوحدة الجديدة جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن الوحدة تشمل تجهيزات متقدمة من بينها جهاز Laminar Flow المستخدم في تحضير الأدوية الوريدية وخاصة العلاج الكيماوي في بيئة آمنة ومعقمة، وذلك تحت إشراف استشاريين متخصصين وفريق طبي متكامل من الأطباء والصيادلة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الوحدة تضم صالات علاجية مجهزة بالكامل لاستقبال مرضى الأورام وتقديم خدمات علاجية متكاملة لهم، مع تنظيم مواعيد الجلسات مسبقًا لضمان انتظام الخدمة وتوفير أعلى درجات الخصوصية والراحة للمرضى أثناء تلقيهم العلاج، لافتًا إلى أن تصميم الوحدة يراعي أحدث الاشتراطات العالمية لخلق بيئة علاجية داعمة للمرضى وذويهم تسهم في تحسين التجربة العلاجية بشكل شامل.

إضافة نوعية للمنظومة الصحية بجنوب سيناء

وأشار السبكي إلى أن تشغيل الوحدة الجديدة يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بجنوب سيناء، حيث يتيح للمحافظة خدمات أورام متقدمة دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى، بما يساهم في سرعة التدخل الطبي وتحسين جودة الحياة الصحية للمنتفعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد التزام الهيئة بترسيخ مفهوم "الرعاية الصحية المتكاملة الأقرب إلى المريض".

وأكد رئيس الهيئة أن مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء يعد من الصروح الصحية المتميزة بالمحافظة، حيث قدم منذ بداية تشغيله 200 ألف خدمة طبية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمة الصحية وتقديم رعاية متكاملة على أعلى مستوى لأبناء جنوب سيناء.

وأضاف السبكي أن تشغيل وحدة الأورام الجديدة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز جاهزية المجمعات الطبية التابعة لها في المحافظات المختلفة، وتقديم خدمات علاجية عالية التخصص لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها لتوسيع نطاق الخدمات بجنوب سيناء.

واختتم السبكي بأن التوسع في هذه المشروعات يترجم التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، تماشيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة، ويعكس إيمانها بأهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن المصري.