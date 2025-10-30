قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكلفة تتجاوز 4 ملايين جنيه.. الرعاية الصحية: تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي

مجمع الفيروز
مجمع الفيروز
عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل وحدة الأورام الجديدة بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين جنيه، في إطار خطة الهيئة للتوسع في تقديم الخدمات الصحية التخصصية وتلبية احتياجات المرضى داخل المحافظة، بما يواكب الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف السبكي أن الوحدة الجديدة جرى تجهيزها وفق أحدث المعايير الطبية العالمية وتزويدها بأحدث التقنيات لضمان جودة الخدمة المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى أن الوحدة تشمل تجهيزات متقدمة من بينها جهاز Laminar Flow المستخدم في تحضير الأدوية الوريدية وخاصة العلاج الكيماوي في بيئة آمنة ومعقمة، وذلك تحت إشراف استشاريين متخصصين وفريق طبي متكامل من الأطباء والصيادلة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية أن الوحدة تضم صالات علاجية مجهزة بالكامل لاستقبال مرضى الأورام وتقديم خدمات علاجية متكاملة لهم، مع تنظيم مواعيد الجلسات مسبقًا لضمان انتظام الخدمة وتوفير أعلى درجات الخصوصية والراحة للمرضى أثناء تلقيهم العلاج، لافتًا إلى أن تصميم الوحدة يراعي أحدث الاشتراطات العالمية لخلق بيئة علاجية داعمة للمرضى وذويهم تسهم في تحسين التجربة العلاجية بشكل شامل.

إضافة نوعية للمنظومة الصحية بجنوب سيناء

وأشار السبكي إلى أن تشغيل الوحدة الجديدة يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية بجنوب سيناء، حيث يتيح للمحافظة خدمات أورام متقدمة دون الحاجة إلى الانتقال لمحافظات أخرى، بما يساهم في سرعة التدخل الطبي وتحسين جودة الحياة الصحية للمنتفعين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تجسد التزام الهيئة بترسيخ مفهوم "الرعاية الصحية المتكاملة الأقرب إلى المريض".

وأكد رئيس الهيئة أن مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء يعد من الصروح الصحية المتميزة بالمحافظة، حيث قدم منذ بداية تشغيله 200 ألف خدمة طبية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في تطوير الخدمة الصحية وتقديم رعاية متكاملة على أعلى مستوى لأبناء جنوب سيناء.

وأضاف السبكي أن تشغيل وحدة الأورام الجديدة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز جاهزية المجمعات الطبية التابعة لها في المحافظات المختلفة، وتقديم خدمات علاجية عالية التخصص لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن الهيئة ماضية في تنفيذ خططها لتوسيع نطاق الخدمات بجنوب سيناء.

واختتم السبكي بأن التوسع في هذه المشروعات يترجم التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بدعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، تماشيًا مع توجهات الجمهورية الجديدة، ويعكس إيمانها بأهمية الاستثمار في البنية التحتية الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطن المصري.

الرعاية الصحية وحدة الأورام الفيروز مجمع الفيروز هيئة الرعاية الصحية جنوب سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

ترشيحاتنا

القطار الكهربائي الخفيف

تغيير مؤقت في مواعيد تشغيل قطار العاصمة السبت بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

وزير الصحة

وزير الصحة يشهد إطلاق إصدار الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية

المطران كلاوديو لوراتي

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحتفل بالذكرى الخامسة للسيامة الأسقفية للمطران كلاوديو لوراتي

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد